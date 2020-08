Meer mensen overleden tijdens hittegolf

In augustus liepen de temperaturen in Nederland flink op (Rechten: ANP XTRA/Rob Engelaar)

De toename was vooral hoog onder mensen die gebruikmaken van de Wet langdurige zorg, Wlz-gebruikers. Dat geldt ook voor de rest van Nederland. Landelijk zien we dan ook dat er onder deze groep mensen 37 procent meer sterfgevallen waren tijdens de hittegolf dan in andere weken. Bij de rest van de bevolking ging dit om een toename van 9 procent.

Alleen meer sterfgevallen in het westen

Alleen in het westen van het land overleden tijdens de hittegolf meer mensen dan in het noorden; 25 procent meer dan gemiddeld. Daarna komt Oost-Nederland met 19 procent meer sterfgevallen dan gemiddeld en als laatste Zuid-Nederland met 7 procent meer sterfgevallen dan gemiddeld.

Vooral meer tachtigplussers overleden

Landelijk zijn tijdens de hittegolf met name veel tachtigplussers overleden. Volgens het CBS gaat het om een stijging van 23 procent ten opzichte van andere weken, wat neerkomt op 343 mensen. Ook in de leeftijdscategorieën 65-80 jaar en 50-65 jaar lag de sterfte tijdens de hittegolf hoger met 11 en 23 procent, respectievelijk. Bij mensen onder de 50 jaar lag de sterfte niet hoger tijdens de hittegolf.

Ook in de week van 17 augustus tot en met 23 augustus lag het sterftecijfer hoger dan gemiddeld.

Sterftegevallen voornamelijk te wijten aan hitte

Van de 3172 mensen die overleden in de week van 10 tot en met 16 augustus, zijn er 26 in het laboratorium bevestigde COVID-19-patiënten als overleden gemeld aan het RIVM. En van de 2850 mensen die overleden in de week van 17 tot en met 23 augustus zijn er 21 bevestigde coronapatiënten gemeld. Volgens het CBS betekent dit dat het grootste deel van de sterfgevallen te wijten is aan de hoge temperaturen, wat uit eerder onderzoek tijdens hittegolven in andere jaren ook aangetoond is.