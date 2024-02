'Stukje erkenning': negen Drentse restaurants in gids GaultMillau

'Groot compliment'

"Dit is een groot compliment, een stukje erkenning", reageert de stralende gastvrouw Cynthia Busscher van De Keuken van Arragon, een van de twee Drentse stijgers. "Dit is de reden dat wij doen wat wij doen. Wij zijn gepassioneerde horecaliefhebbers en ons doel is onze gasten een fantastische avond te geven. Je bent er niet elke dag mee bezig om meer punten in de GaultMillau te krijgen, maar als je ze krijgt dan is dat toch een erkenning door kenners en dat is toch een bepaalde beloning."

In de afgelopen jaren is, ondanks het vertrek van De Groene Lantaarn en De Loohoeve uit de provincie, het aantal Drentse restaurants in de GaultMillau gestegen tot negen. Busscher omschrijft de provincie als een ondergeschoven kindje. "Ik vind dat we als Drenthe te weinig pagina's krijgen, maar we zijn als provincie goed bezig. We kennen elkaar als restaurateurs, komen bij elkaar op bezoek en zijn niet afgunstig. Dit is goed voor de regio."