Bluesband Easterfield werkt aan tweede album: 'Volle bak bezig'

Het is een tijdje rustig geweest rond bluesband Easterfield uit Barger-Oosterveld, maar de stilte wordt deze week in Djammen verbroken. Achter de schermen is de bluesband bezig met het schrijven van nieuw werk. Dat werd wel weer eens tijd, vindt zanger Bram Goeree.

De coronaperiode deed de band geen goed. "Weinig gespeeld, gelukkig wel veel gerepeteerd en nu zijn we volle bak bezig", legt de zanger uit.

'Wie heeft nog een cd-speler?'

"We wilden graag een vervolg geven aan het eerste album (uit 2017, red.) dat we schreven", vertelt Goeree. "Dat hebben we gedeeltelijk gedaan, maar nooit echt afgemaakt. Er kwam altijd wel weer wat tussen, maar nu niet."

Of het nieuwe album uitgebracht gaat worden als cd of als losse singles, dat laat zich nog raden, maar de plannen om dit jaar iets naar buiten te brengen staat volgens de zanger in ieder geval vast. "We hebben toen een cd gemaakt, maar wie heeft er tegenwoordig nog een cd-speler?", grapt Goeree.

Bier

"In september zijn we een weekendje weg geweest met elkaar", vertelt hij. De reden van het tripje was om nummers te schrijven voor het nieuwe album. "Dat was wel de bedoeling."

Het liep alleen een beetje anders. "We hebben er vooral veel bier bij gedronken", grijnst de zanger. "Uiteindelijk hebben we nog wel wat kunnen doen, maar ach, het ging ook een beetje om het bandgevoel."

Mooi gevulde agenda

En met dat bandgevoel zit het wel goed. De bluesband treedt niet ieder weekend op, maar pakt toch mooie optredens mee naar eigen zeggen, zoals het muzikale en culinaire festival Roots, Ribs, Brews in Emmen, waar Easterfield de huisband is. Een ander optreden waar de band naar uitkijkt is het gitaarfestival Guitars of Easterfield, waarbij alle gitaristen uit het dorp zich in de Melody in Barger-Oosterveld, de stamkroeg van de band die daar ook repeteert, melden voor een muzikale avond.

Wanneer het eerste nieuwe werk van Easterfield naar buiten komt is nog onbekend, maar Djammen nam alvast een voorproefje met Gypsy Woman.