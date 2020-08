Meeste speed-pedelecs van Drenthe rijden in Noordenveld

De gemeente Noordenveld is de Drentse koploper als het gaat om speed-pedelecs. Een speed-pedelc is een elektrische fiets waarvan de maximale snelheid 45 kilometer per uur is. Voor een speed-pedelec gelden dezelfde regels als voor een bromfiets.

In totaal reden er in april 2020 117 speed-pedelecs in de gemeente Noordenveld. Dat zijn 16 meer dan een jaar eerder. Drenthe telt zo'n 12,5 speed-pedelecs per 10.000 inwoners. Noordenveld stijgt daarboven uit met zo'n 37,4 speed-pedelecs per 10.000 inwoners.

Minste speed-pedelecs in Emmen

In Emmen rijden de minste speed-pedelecs per 10.000 inwoners. In totaal rijden er 32 snelle fietsen, wat neerkomt op drie per 10.000 inwoners. In de gemeente Coevorden rijden in totaal 16 speed-pedelecs, dat komt neer op 4,5 per 10.000 inwoners.

Bekijk op dit kaartje hoeveel speed-pedelecs in jouw gemeente rijden:

Drenthe is middenmoter

Landelijk rijden er in totaal ruim 21.000 speed-pedelecs, waarvan in heel Drenthe 619. Drenthe is een landelijke middenmoter als het gaat om aantal speed-pedelecs per 10.000 inwoners. Drenthe heeft de op-één-na laagste stijging van het aantal snelle fietsen. Alleen in Flevoland was de stijging van het aantal speed-pedelecs lager.