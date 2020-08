'Instellen meldpunt seksueel misbruik Jehovah's Getuigen is historisch moment'

"Hier hebben we lang op gehoopt", reageert Frank Huiting, één van de oprichters van stichting Reclaimed Voices. "Dit is een belangrijke gebeurtenis. We zien dat de overheid korte metten maakt met de houding en het gedrag van het bestuur van de Jehovah's Getuigen. Dat slachtoffers nu echt centraal komen te staan en de manier waarop Sander Dekker voor ze opkomt, dat is fantastisch."

Onderzoek met harde conclusies

De Universiteit Utrecht deed onderzoek naar de omvang en impact van seksueel misbruik binnen de gemeenschap. Begin dit jaar werd het onderzoeksrapport openbaar en daaruit kwam naar voren dat er binnen de gemeenschap ernstige problemen met seksueel misbruik zijn. En dat beschuldigingen niet of met tegenzin gemeld worden bij de politie. Daarnaast deed de universiteit een aanbeveling aan de gemeenschap om zelf een meldpunt op te richten. Hier voelt het bestuur van de Jehovah's Getuigen niets voor. Ook raadde de universiteit vervolgonderzoek aan, ook dit wordt als het aan de minister ligt opgepakt.

Maat vol

Voor minister Sander Dekker is de maat vol. "Toen ik de brief van hem las, heb ik wel een traantje weggepinkt. Zo sterk en zo duidelijk. De teleurstelling in het bestuur van de Jehovah's Getuigen lees ik door de hele brief heen. En het feit dat de minister zich zo opstelt, de overheid ziet nu in dat dit niet door de beugel kan", zegt Huiting.

Wat het instellen van de meldplicht en het meldpunt gaat betekenen voor de gemeenschap, zal de praktijk volgens Huiting moeten uitwijzen. "Dat is lastig te zeggen. Het zou fantastisch zijn als mensen binnen de gemeenschap nu ook de vrijheid voelen om naar het meldpunt te gaan en om hulp te vragen. Maar het is heel lastig om die geslotenheid te doorbreken."

"Tot op heden was er niks. Mensen konden nergens terecht. Nu komt er in ieder geval een meldpunt, waar mensen objectief en onafhankelijk hulp kunnen krijgen. Ik denk wel dat de tijd moet leren wat het gaat opleveren. Hoe langer het bestaat, hoe vrijer mensen zich misschien voelen om zich te melden", vindt Huiting.

Financiële steun voor Reclaimed Voices

Ook krijgt stichting Reclaimed Voices een financiële ondersteuning vanuit het Rijk. "Onze rol wordt nog meer om voorlichting te geven aan zorgprofessionals en studenten. Het is een heel specialistische kennis die zij moeten hebben met betrekking tot de achtergrond van deze gemeenschap, maar ook van de problematiek van seksueel misbruik en dat is best complex", vertelt Huiting. Reclaimed Voices heeft deze kennis in huis, doordat veel leden een achtergrond hebben met de geloofsgemeenschap en seksueel misbruik.

"Als iemand met een traumatische ervaring met seksueel misbruik uit een gesloten gemeenschap komt, dan moet je de kennis daarvan hebben om dat goed te benaderen en aan te pakken, om aansluiting te vinden met de slachtoffers. Daar gaan we nu op inzetten."

Eind dit jaar meer duidelijkheid

Voor het eind van dit jaar komt de minister met meer informatie over het wetsvoorstel met betrekking tot de meldplicht. Er gaat nu eerst onderzocht worden voor welke organisaties de meldplicht gaat gelden en bij wat voor vorm van misbruik.

"Ik verwacht wel dat zo'n meldplicht uitkomst biedt en ik hoop dat er openheid komt over dit soort problematiek in gesloten en particuliere organisaties", besluit Huiting.

Lees ook: