Wedstrijden FC Emmen vaker live op sportzender ESPN

ESPN en Eredivisie hebben een nieuwe overeenkomst getekend, waardoor eredivisiewedstrijden ook de komende vijf jaar worden uitgezonden bij de sportzender. Nieuw in deze mediadeal is dat alle wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en Azerion Vrouwen Eredivisie ook zoveel mogelijk live worden uitgezonden. Daardoor zijn wedstrijden van FC Emmen voortaan live op ESPN te zien.

De sportzender liet in het afgelopen najaar al doorschemeren dat het de bedoeling was om met ingang van het nieuwe jaar alle wedstrijden uit de Keuken Kampioen Divisie live uit te zenden, maar moest daar in januari toch op terugkomen. Nu er een nieuwe overeenkomst ligt, kunnen supporters van de Emmenaren in principe alle wedstrijden van hun club live volgen. Vrijdag gaat FC Emmen bij Jong PSV op bezoek.

Toch een slag om de arm

Toch zou het kunnen dat sommige wedstrijden van FC Emmen niet live te volgen zijn. "Omdat het niet mogelijk is gebleken om lopende dit seizoen structureel spreiding aan te brengen in de speeldagen en aftraptijden van de Keuken Kampioen Divisie, kan het voorkomen dat op een speeldag een of twee wedstrijden niet live uitgezonden kunnen worden", luidt de uitleg in een persbericht.