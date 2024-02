Cito-toets heet nu doorstroomtoets, maar scholieren in Ekehaar laten zich niet gek maken

Het is een spannende week voor veel basisschoolleerlingen, want de doorstroomtoets - voorheen beter bekend als Cito-toets - staat op het programma. Via die toets wordt duidelijk hoe goed leerlingen kunnen rekenen en lezen en hoe goed hun taalbeheersing is. Uit de resultaten van de toets rolt een advies voor het voortgezet onderwijs.

Ook op OBS De Flint in Ekehaar wordt de toets gemaakt. Het is een kleine school en groep acht telt vier leerlingen, allemaal meiden. "Vanochtend hadden we begrijpend lezen, nu gaan we door met rekenen", vertellen Jill en Jennifer. Spannend vinden ze het niet en ook van een voorbereiding is geen sprake. "Nee, gewoon concentreren en je best doen", klinkt het nuchter.

Nieuwe wet

Door een nieuwe wet die vorig jaar is aangenomen heet de voormalige Cito-toets nu doorstroomtoets en zijn er enkele veranderingen. De toets wordt al in februari afgenomen en niet pas in april. Dit moet ervoor zorgen dat leerlingen zich ook na het maken van de toets blijven ontwikkelen.

Ook komt er nu één aanmeldweek voor het vervolgonderwijs. Zo maken leerlingen evenveel kans op een plek op een nieuwe school omdat iedereen zich tegelijk aanmeldt. In Drenthe is op de meeste scholen plek genoeg, maar in andere provincies zijn er voor middelbare scholen wachtlijsten.

Door de toets eerder af te nemen, moet het maken ervan voor leerlingen minder spannend zijn. Maar van spanning hebben de vier leerlingen van OBS De Flint in Ekehaar geen last. Sterker nog, zij hebben van hun leerkrachten al een schooladvies gekregen.

"Dat hebben we expres gedaan", vertelt juf Leonoor Seidel. "We merken dat kinderen het toch een beetje spannend vinden, zo'n toets. Ze gaan zich er druk om maken. Want wat als de uitslag lager uitvalt dan gehoopt, moeten ze dan naar een andere school? Daarom hebben wij gezegd: dat gaat niet gebeuren."

Uitslag is bindend

Bij een hogere uitslag kan de schoolkeuze wel veranderd worden. "De uitslag is bindend in zoverre dat een advies een advies is. En als dat hoger is dan wij gegeven hebben, dan moeten ze ook op die school geplaatst worden." Toch wordt de soep niet zo heet gegeten als-ie wordt opgediend. "In overleg met ouders kunnen we met elkaar toch anders beslissen."