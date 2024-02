Provincie wil wolf afschieten bij meerdere aanvallen binnen wolfwerend raster

Vorige week erkende de zogeheten Gebiedscommissie dat de verplaatsbare wolvenrasters met vijf of zes draden onvoldoende werken in het leefgebied van de wolvenroedel in het Drents-Friese Wold. In januari zijn wolven meermaals door goedgekeurde wolfwerende rasters gekropen. De provincie kon daar vorige week inhoudelijk nog niet op reageren.