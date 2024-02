Co-vergisters mogen restproduct met amfetamine gewoon als mest verkopen

Het restproduct van co-vergisters mag weer als meststof op akkers worden uitgereden, ondanks dat er amfetaminen in zitten. Dat heeft de provincie besloten. Het gaat in Drenthe om vijf vergisters in Borger-Odoorn, Coevorden, Aa en Hunze en Midden Drenthe.

De vergistingsbedrijven zaten met een probleem nadat vorig jaar door de regionale uitvoeringdiensten in de drie noordelijke provincies 34 vergistingsbedrijven werden gecontroleerd. Dat gebeurde in Drenthe door de RUD. Bij 23 van de 34 werd in de vergistingssubstantie amfetamine aangetroffen. Een tweede meeting gaf hetzelfde beeld.

Voor de regionale uitvoeringsdiensten was het 'digestaat', zoals de substantie heet als het vergistingsproces klaar is, ineens geen meststof meer maar afvalstof. De vergistingsbedrijven mochten het niet meer verkopen aan boeren om uit te rijden op het land en zouden het naar een afvalverwerker moeten brengen. Oftewel: hoge kosten maken in plaats van geld verdienen. Ondertussen kwam ook de Opiumwet voorzichtig om de hoek kijken, want amfetamine onder valt.

Drugsmaffia?

Hoe de amfetamine in de co-vergisters terechtkomt? Dumpingen van de drugsmaffia werden vorig jaar gesuggereerd. Maar dat is zeer onwaarschijnlijk, zegt brancheorganisatie Platform Groen Gas. Het zou wel heel raar zijn als dat bij tweederde van de bedrijven aan de hand is. Bovendien: amfetamine is wat drugsmaffia verkopen, niet weg gooien.

Ondertussen begon een juridisch getouwtrek, waarbij de provincies en gemeenten (verantwoordelijk voor de vergunningen) werden gewaarschuwd dat ze te hard van stapel liepen. In de Meststoffenwet staat dat mest geen ontoelaatbare hoeveelheden verontreiniging mag bevatten. Maar amfetamine staat niet te boek als verontreinigde stof en daarnaast is het heel lastig om zeer kleine hoeveelheden amfetamine aan te merken als 'ontoelaatbaar.'

Toevoegen amfetaminen niet aannemelijk

De provincie Drenthe laat nu weten: "Uit onderzoeken die zowel door de branche als door de noordelijke omgevingsdiensten zijn uitgevoerd, blijkt dat het niet aannemelijk is dat amfetaminen actief zijn toegevoegd." Hoe amfetamine in de vergister terecht komt is nog steeds onduidelijk. Onderzoek naar de reststoffen die in zo'n vergister gebruikt worden, leverde geen amfetamine op.