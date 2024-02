Provincie juicht plan 200 woningen Borger-West toe

In de woondeal Zuidoost-Drenthe zitten 500 woningen, waarvan dus 200 in Borger-West. Daar ligt al de wijk Daalkampen, waarmee Borger destijds de 'sprong' over de N34 maakte. Daar wonen nu 825 mensen. Daalkampen II komt ten zuiden van de N374 en de woningbouw bij de locatie Koesteeg ten noorden van de N374.

Gezonde mix tussen koop en huur

Onderdeel van de woondeal is dat er ook voldoende woningen voor starters en 'betaalbare' koopwoningen tussen moeten zitten. "Daarnaast willen we ook ruimte bieden voor speciale woonvormen", liet wethouder Henk Zwiep al eerder weten. "Er zijn mogelijkheden voor appartementen, rijen woningen en twee-onder-een-kap met een gezonde mix tussen koop en huur. We gaan hier bouwen voor verschillende doelgroepen, onder wie starters en senioren"

Planning

De planning is om in 2024 de ruimtelijke procedures te doorlopen, in 2025 bouwrijp te maken en in 2026 te starten met het bouwen van woningen op Daalkampen II en de Koesteeg. Hoe hoog de aanvraag van de gemeente bij het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is, is onbekend. Er is volgens het ministerie geen maximum aan gesteld.