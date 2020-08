BBI-Travel vanaf Groningen Airport Eelde naar de 'Scandinavian Mountains'

Touroperator BBI-Travel ziet, ondanks het coronavirus, toch nog mogelijkheden om nieuwe bestemmingen vanaf Groningen Airport Eelde aan te bieden. Vanmorgen werd bekend dat het bedrijf tweemaal per week gaat vliegen naar luchthaven Scandinavian Mountains, in de plaats Rörbäcksnäs . De eerste vlucht is op 17 december. De laatste op 14 maart.

De bestemming ligt op de grens van Noorwegen en Zweden vlakbij skigebieden van Trysil en Sälen. De luchthaven heeft samen met BBI-Travel gezocht naar een relatief veilige bestemming als het gaat om corona. Vooral de rust van Groningen Airport Eelde zou voor BBI de doorslag hebben gegeven om vanuit het Noorden deze bestemming aan te bieden. Bovendien gaat het om bestemmingen waar geen sprake is van massatoerisme.

Wintersport

In het verleden vloog Transavia wekelijks vanaf Groningen Airport Eelde naar wintersportbestemmingen als Salzburg en Innsbruck in Oostenrijk. Maar die vluchten zijn op een gegeven moment gestopt. Eelde had in het verleden vaker contact met luchthavens in Zweden. Onder andere in de tijd dat Nordica Air vanaf de noordelijke luchthaven vloog naar Kopenhagen. Die vlucht deed ook Örebro aan.

BBI-Travel denkt in de toekomst meer Noordelijke bestemmingen te bereiken volgens directeur Henk van der Kooij. "We zijn bezig met een uitbreiding naar meer bestemmingen vanaf Groningen Airport Eelde. Het gaat om plaatsen in onder andere IJsland, Fins Lapland en Noord-Noorwegen. Scandinavian Mountains is de eerste van de zeven nieuwe winterbestemmingen."

Twee maal per week

De vluchten naar Scandinavian Mountains zijn op donderdagmorgen en zondagmiddag. Ze worden uitgevoerd door luchtvaartmaatschappij AirX Charters. De maatschappij zet een Embraer 190 in met een capaciteit van zo'n honderd passagiers. De Zweedse luchthaven is een relatief kleine luchthaven en eigendom van plaatselijke bedrijven.

Volgens de luchthaven passen deze noordelijke bestemmingen goed in het aanbod van de luchthaven. Het zijn bestemmingen die niet meteen voor de hand liggen en waar veel concurrentie is. Ze worden vergeleken met de vluchten naar de Kanaaleilanden. Die waren binnen een korte periode uitverkocht. Vanwege het coronavirus zijn die vluchten dit jaar overigens geschrapt.

