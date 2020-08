Bewoners bepalen hoe nieuwe buurt Oosterhesselen eruit gaat zien

Ten Hoor heeft, samen met met Plaatselijk Belang Oosterhesselen en makelaar Bert Stadman, het plan om huizen te bouwen op het vijf hectare grote terrein aan de zuidkant van het dorp nieuw leven in geblazen. Zo'n zeventien jaar geleden is onderzocht of de locatie aan het Witte Zand huizen gebouwd konden worden, maar toen kwam het niet van de grond.

Dertig tot vijftig huizen

Het nieuwe plan van Ten Hoor om dertig tot vijftig huizen te bouwen is volgens de ondernemer - zelf ook inwoner van Oosterhesselen - in het dorp goed ontvangen. "Het is een heel mooie plek om te gaan wonen en mensen willen dat ook", zegt de vastgoedondernemer.

Hoe de buurt eruit gaat zien, is voor een groot deel aan de toekomstige bewoners zelf, zegt Ten Hoor. Morgen is er op de locatie een bijeenkomst waar iedereen die interesse heeft kan meedenken over de toekomst van de te bouwen buurt.

'Geen standaard nieuwbouw'

Ten Hoor: "We willen niet de standaard nieuwbouwwoningen die je bij iedere nieuwe buurt in elke willekeurige Drentse plaats ziet. Ik denk dat er vooral behoefte is aan levensloopbestendige woningen voor senioren, waar ze op een prettige manier oud kunnen worden."

Gezamenlijk tuinonderhoud is ook een optie waar hij aan denkt. "Je koopt dan in principe alleen de grond waarop je woning staat en daarnaast een aandeel in de gemeenschappelijke grond, waarvan je als buurt gezamenlijk het onderhoud regelt."

Mix van jong en oud

Maar de vastgoedondernemer vindt niet dat het een buurt alleen voor ouderen moet worden. "Iedereen moet hier terechtkunnen. Wat mij betreft wordt het een mix van allerlei soorten huizen en qua bewoners hopelijk een mix van jong en oud. Starters, gezinnen, alleenstaanden en senioren. Ik hoop dat woningcorporatie Domesta ook vier of vijf kavels wil afnemen voor sociale huur."

Hoe de nieuwe buurt eruit komt te zien, hangt af van de toekomstige bewoners (Rechten: AAS Groningen)

Tijdens de open dag worden verschillende typen woningen gepresenteerd - van vrijstaande huizen tot tweekappers en rijtjeswoningen - en kunnen geïnteresseerden hun voorkeur aangeven, ook over de inrichting van de buurt. "Vaak bedenkt een projectontwikkelaar samen met een architect welk type woningen er gebouwd worden. Wij willen dat samen met de toekomstige bewoners doen."

'Lelijke puist'

Maar voor de schop de grond in kan, is er nog een hoop sloopwerk te doen aan het Witte Zand. Tussen 2015 en 2017 was de locatie bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in beeld voor de bouw van een asielzoekerscentrum. Dat leidde tot fel protest in het dorp. Begin 2017 werd duidelijk dat er geen azc kwam. Sindsdien is er niks meer op het terrein gebeurd.

Vorig jaar december begon de gemeente Coevorden met slopen, omdat de situatie rondom het vervallen gebouw onveilig was, maar na een paar uur werden de werkzaamheden noodgedwongen stilgelegd. Een buurtbewoner meldde dat er mogelijk vleermuizen zaten, waardoor de gemeente eerst een flora- en faunaonderzoek moest laten uitvoeren.

"Volgende maand zijn daar de resultaten van bekend", zegt Ten Hoor. "Ik denk dat het meevalt en hoop dat er eind dit jaar echt gesloopt kan worden." Weerstand uit het dorp tegen de nieuwbouw verwacht hij niet. "Mensen zitten te wachten op herontwikkeling van deze locatie. Het is nu een lelijke puist en die moet verwijderd worden."

Bouw start over een jaar

Daarna volgt de vergunningsprocedure bij de gemeente Coevorden. Ten Hoor hoopt dat - als alles meezit - volgend jaar zomer kan worden begonnen met de bouw van de nieuwe buurt. "Bezoekers van de open dag vragen we trouwens niet alleen naar hun mening; we vragen ze ook een naam voor de nieuwe buurt te verzinnen. De bedenker van de winnende naam krijgt een prijs."

Vanwege de coronamaatregelen moeten bezoekers van de open dag zich verplicht aanmelden via de website Ten Hoors bedrijf Jaho Vastgoed.