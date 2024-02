20 maanden cel geëist tegen man die geslachtsdeel aan vrouwen in Klazienaveen liet zien

Een 33-jarige man uit Klazienaveen heeft een celstraf van twintig maanden tegen zich horen eisen voor aanranding en het tonen van zijn geslachtsdeel aan willekeurige vrouwen in Klazienaveen. Van de geëiste straf zou de helft voorwaardelijk moeten zijn, vindt de officier van justitie.

Sinds juli van vorig jaar maakten meerdere vrouwen bij de politie melding van een deels naakte man die bij hen aan de deur of in de tuin verscheen, vaak terwijl hij zijn gezicht had bedekt.

Vrouw (84) treft verdachte aan in haar bed

En daar bleef het niet bij. Zo werd een 84-jarige vrouw terwijl ze sliep verrast door een onbekende man in haar bed. De alleenstaande vrouw voelde ineens een harig mannenbeen tegen haar aan. Ze knipte het licht aan en staarde recht in het gezicht van de verdachte.

"Wat doe jij hier? Wegwezen", riep de oudere vrouw tegen de man, die vervolgens uit bed stapte. De vrouw zag dat de man alleen een t-shirt droeg. Hij trok in de kamer een broek aan en vertrok. "Hoe bent u in die woning gekomen?", wilde de rechter van de verdachte weten. Het was hartje zomer en een raam stond open, dacht de man.

Iemand herkent huisgenoot op een filmpje

Meer vrouwen uit Klazienaveen trokken aan de bel. In bijna alle gevallen kwamen de meldingen vaak op hetzelfde neer: een man met een ontbloot geslachtsdeel stond ineens bij hen op de stoep of in de tuin. Sommige vrouwen kregen vaker bezoek van de man, die naakt op een tuinstoel werd gezien of plat op het gras lag en zwembewegingen maakte.

De zaak kwam aan het rollen doordat een vrouw eind november een filmpje van de deels ontblote man voor haar raam maakte. Een agent toonde het filmpje aan een passant en die herkende hierin zijn huisgenoot. Het Openbaar Ministerie (OM) telt zeven van dergelijke verhalen. De vrouwen die met de man werden geconfronteerd zijn tussen de 42 en 84 jaar oud.

Onder invloed van speed

De man ontkent de gebeurtenissen niet, evenmin dat hij in bed stapte bij tachtiger. Los daarvan is er dna van de man in het bed van de vrouw gevonden. Het OM verdenkt hem ervan dat hij bewust oudere vrouwen opzocht. Op zijn telefoon werd bovendien porno met oudere dames gevonden. De verdachte was telkens onder invloed van speed. "Als ik speed had gehad, vond ik dat ik niet raar deed. Nu wel", zei de man tegen de rechter.

De officier van justitie tilt zwaar aan de schennisfeiten. "Hij heeft de vrouwen in de buurt angst aangejaagd", zei de aanklager. Door bij een van hen in bed te stappen is de man volgens de aanklager "grof over de grens gegaan". Naast de celstraf eiste de officier van justitie een verplichte behandeling, drugsverbod en een locatieverbod voor Klazienaveen.

Aangifte

De advocaat van de man vroeg vrijspraak voor aanranding. "De vrouw heeft aangifte gedaan van poging tot aanranding", zei de raadsvrouw. Zij stelde een werkstraf voor en een onmiddellijke vrijlating. Daar ging de rechter niet in mee.