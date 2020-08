Zebra dood na aanval neushoorn voor ogen van bezoekers Wildlands

"Al 29 jaar lopen savannedieren zoals zebra's en neushoorns bij elkaar, dit is de eerste keer dat dit gebeurt. Vandaar dat wij ervan uitgaan dat het een eenmalig incident betreft", zegt Wildands-woordvoerder Hanneke Wijshake.

Uitzoeken wat er is gebeurd

"Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd", zegt Wijshake, die niet meteen uit wil gaan van een gevecht. "Het kan een ongeluk zijn geweest, dat de zebra op de verkeerde plek op een verkeerd tijdstip stond. Mogelijk was het gewoon een tik. De zebra raakte zo gewond dat we geen andere keuze zagen dan hem in te laten slapen."

Het park gaat in gesprek met mensen die iets gezien hebben, zoals de truckchauffeurs die de safaritochtjes over de savanne maken, en bezoekers die er bij waren. Wijshake baalt dat bezoekers de aanvaring hebben gezien. "Je wilt sowieso niet dat dit gebeurt, maar helemaal niet met mensen die een leuke dag uit hebben en hiermee worden geconfronteerd."

Na het onderzoek besluit Wildlands of er aanvullende maatregelen nodig zijn op de savanne.

Dode struisvogel

Vorig jaar kwam er een struisvogel om het leven na een aanvaring met een neushoorn. Of het om dezelfde neushoorn gaat, is ook nog niet bekend. "Wat we toen gedaan hebben is de struisvogels apart zetten, die waren vrij nieuw op die grote savanne. De neushoorns kennen het gebied goed, dus we gaan er echt vanuit dat dit een opzichzelfstaand incident was."

Lees ook: