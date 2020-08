Zak geld voor verbouwing MFC De Spil in Gasselternijveen

De Spil krijgt het geld van de gemeente Aa en Hunze (15.000 euro), het Oranjefonds (10.000 euro) en de Rabobank (5.000). Daarnaast brengt het MFC zelf geld in voor de verbouwing.

'Hard nodig'

Beheerder Anda Vonk is erg blij met het geld voor de verbouwing, die volgens haar hard nodig is. "Het MFC is in vijf jaar zo populair geworden dat we te weinig ruimte hebben in de keuken. De vrijwilligers moesten op een gegeven moment de tomaten aan de bar snijden, omdat dat niet paste in de keuken", vertelt Vonk. De keuken krijgt meer werkruimte, er komt een schuifdeur en er komt een betere afzuigkap. Vonk: "Zodat we het niet meer aan de andere kant van het centrum ruiken als iemand bloemkool aan het klaarmaken is."

In het centrum zitten onder meer een huiskamer voor ouderen, een school een kinderopvang en de bibliotheek. Met al die gebruikers en nog een flink aantal clubs werd het volgens Vonk tijd dat er een verbouwing komt. "Eigenlijk wilden we graag nog wat professionelere horeca-apparatuur, maar dan hebben we meer geld nodig. De verbouwing wordt nu zo gedaan dat we die dingen later nog kunnen realiseren", vertel Vonk.

Leefbaarheid

Het geld dat de gemeente beschikbaar stelt, komt uit het fonds Vitaal Platteland Dorpsinitiatieven. Daarin zit geld van de provincie Drenthe, bedoeld voor initiatieven om de leefbaarheid in Drentse dorpen te versterken. "Dorpshuizen en MFC's zijn enorm belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen", zo verklaart wethouder Henk Heijerman de keuze om geld in De Spil te steken. "Sterker nog: De Spil is in het recente verleden Drents dorpshuis van het jaar geworden. Het is met recht een bloeiend dorpscentrum."