Assen wil geen winkels en al helemaal geen supermarkt in oude Formido

De gemeente Assen heeft er absoluut geen trek in om meer type winkels, laat staan een supermarkt, in een voormalige bouwmarkt aan de Weverstraat toe te staan.

"Als we daar winkels toestaan, kunnen we ons hele beleid over de detailhandel wel overboord gooien", zei een bezorgde woordvoerder van de gemeente Assen vandaag tijdens een rechtszaak in Den Haag.