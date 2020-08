Mondkapjesregel aangepast op CS Vincent van Gogh

CS Vincent van Gogh in Assen past de mondkapjesregel aan, die aan het begin van het schooljaar was ingevoerd. De leerlingen van de bovenbouw en de leraren moesten op locatie Lariks een mondkapje dragen, maar dat hoeft nu alleen nog maar op de gang.

Dat blijkt uit een brief die de school naar de ouders heeft gestuurd.

"Wij hebben met elkaar goed gewerkt aan de onderlinge bescherming tegen het corona-virus", zo valt in de brief te lezen. "Vanwege de onzekerheid rond de besmettingen en de eventuele overdracht hebben we in de lessen en in de gangen met een mondkapje gelopen."

Inmiddels is de incubatietijd verstreken van de leerlingen en de medewerkers die van vakantie terugkwamen. "De gegevens van onze omgeving laten zien dat er hier relatief weinig besmettingen zijn. Alle reden om de tijdelijke maatregel te stoppen", vervolgt de directeur van locatie Lariks, Koos Nieuwland, de brief.

Niet helemaal van het mondkapje af

Toch gaat de school de mondkapjesregel niet helemaal schrappen: "We hebben de afgelopen weken echter wel gezien dat de afmetingen van onze gangen het eigenlijk onmogelijk maken om daar altijd de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en medewerkers te hanteren. Om deze reden houden we in de gangen dus wel het mondkapje op. De mondkapjesregel wordt dus niet afgeschaft maar aangepast: in het lokaal en in de pauzeruimten hoeft een leerling geen mondkapje meer te dragen, maar in de gangen blijft dit, zowel bij de leswisselingen als in de pauzes, wel nodig."

De school voerde de mondkapjesplicht in aan het begin van het schooljaar. De intentie was toen al om rond 1 september te kijken naar hoe het virus zich in Drenthe en rond de school ontwikkelde. "Dit in verband met de incubatietijd die het virus kan hebben. Als dan blijkt dat het aantal besmettingen in Drenthe onverminderd laag blijft, willen we de maatregel weer schrappen", lichtte de school toen toe.

Nu het aantal besmettingen in Drenthe laag lijkt te blijven, wordt de mondkapjesregel dus versoepeld.

