Boosheid om vernield oorlogsmonument in Spier: 'Wat moet je dan, elke keer patrouilleren?'

'Iemand heeft goed z'n best gedaan'

Toen het terrein aan de Moraineweg negen jaar geleden werd gerenoveerd vanwege zeventig jaar bevrijding na de Tweede Wereldoorlog, schakelde Dorpsbelangen Spier een bedrijf in om een weersbestendig informatiebord bij het monument te plaatsen. "Ik weet nog dat de man die het bord plaatste zei dat het ook een heel vandalismebestendig bord was. Toen zei ik nog: daar hebben we in Spier geen last van. Maar dat is nu wel anders. Je moet echt hard op dat bord trappen om het kapot te krijgen. Iemand heeft daar heel goed z'n best voor gedaan."

Er zijn geen camera's op het monument gericht, de plek is 's nachts aardedonker en er zijn ook geen omwonenden die iets gezien of gehoord hebben. En dus restte Jannie niets anders dan via de gemeente Midden-Drenthe te informeren hoe de schade kan worden hersteld. Daar is gepaste haast bij geboden, want elk jaar worden in Spier op 10 april de veertien mensen herdacht die op die dag in 1945 zijn gefusilleerd. "Er komen nog steeds familieleden van de geëxecuteerden om hen te herdenken. Dat wil je niet doen bij een vernield monument."

Beroep op gezond verstand

Ondertussen hoopt Jannie dat het bij een incident blijft, al viel het monument dat sinds de oorlog in het dorp staat ook al eerder ten prooi aan vernielingen. "Zo ook in de nacht nadat er eens een tentfeest in Pesse was", zegt ze. "Maar wat moet je dan? Elke keer patrouilleren als er een tentfeest in de buurt is? Misschien kan de wijkagent dan een extra oogje in het zeil houden."