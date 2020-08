Geen Sinterklaasintocht in Emmen dit jaar

In Emmen wordt nagedacht over andere manieren om Sinterklaas te ontvangen (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Laurens Meijer, citymanager in Emmen, zegt dat het risico dat mensen dan in een grote groep bij elkaar staan te groot is. "Er zijn altijd wel 10.000 mensen in de stad tijdens de intocht. Het is altijd heel erg druk. Kleine kinderen nemen hun ouders mee en de kinderen mogen wel bij elkaar, maar de ouders niet."

Andere mogelijkheden

"We kunnen niet zonder Sinterklaas en Sinterklaas kan niet zonder Emmen", zegt Meijer. Volgens hem slaat de goedheiligman de Vlinderstad niet over en wordt er nagedacht over de manieren hoe Emmen hem wél kan ontvangen. "Wellicht zijn er online mogelijkheden of gaan we een film maken. Er zijn genoeg opties, maar we moeten nu nog de goede vinden."

In Assen is de organisatie van het Sinterklaasfeest nog in overleg met de gemeente. Of de intocht in Meppel en Hoogeveen doorgaat, is nog niet bekend.