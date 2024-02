Brand legt horecapunt op camping Schoonebeek in de as

Op Camping Emmen in Schoonebeek vanavond een horecapunt met overkapping verwoest door brand. De eigenaar in een naastgelegen woning ontdekte de brand rond 21.15 uur, toen hij net gedoucht had en buiten het gebouwtje in brand zag staan. Er raakte niemand gewond.

Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak is van de brand. Of de camping geopend kan blijven voor bezoekers nu het horecapunt in de as is gelegd, is nog niet duidelijk.