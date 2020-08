Wachttijd coronatest in Drenthe loopt op door tekort aan testcapaciteit

"Het capaciteitstekort bij de laboratoria speelt in heel Nederland", zegt woordvoerder Bart Raaijmakers van de GGD Drenthe. "Mensen moeten helaas wat langer geduld hebben, de wachttijden zijn opgelopen. Het duurt in Drenthe nu zo'n twee, drie dagen voordat iemand is ingepland voor een test. De uitslag volgt in principe nog wel steeds binnen 48 uur."

Overhevelen

Een bijkomend probleem voor onze provincie is dat de testcapaciteit deels wordt overgeheveld naar regio's waar de vraag naar de coronatest groter is. Vooral in het westen van het land, in het bijzonder in Amsterdam, is er volgens het ministerie van Volksgezondheid sprake van "een hoge infectiedruk."

De GGD's willen de komende dagen tot een betere verdeling van de testcapaciteit komen. "Onze verwachting is dat we medio volgende week in onze provincie weer voldoende capaciteit hebben", aldus Raaijmakers. "Het blijft belangrijk dat mensen zich alleen laten testen als ze klachten hebben."

Lees ook: