Stel bindt (stief)zoon (17) urenlang vast op stoel; zaak te ernstig voor politierechter

Niet één maar drie rechters moeten zich buigen over een zaak tegen een stel uit Leek, net over de provinciegrens, dat vorig jaar in augustus hun 17-jarige zoon 26 uur lang vastbond op een stoel. De jongen zou ook zijn mishandeld. De politierechter vindt de zaak te ernstig en schoof die door naar de meervoudige kamer.

De rechter twijfelde aanvankelijk of zij zelf de zaak vrijdag zou behandelen. De 50-jarige man was niet verhoord over de mishandelingen die hij zou hebben gepleegd. De rechter besloot de twee eerst op zitting te ondervragen en op basis daarvan een beslissing te nemen over het doorschuiven of niet. Beiden gaven toe dat zij de jongen op stoel hebben vastgebonden. Maar dat deden zij omdat zij hem wilden beschermen.

'Drama voorkomen'

De stiefmoeder (39) vond vorig jaar in augustus drugs op de kamer van de jongen en een telefoon die zij niet kende. Beiden wilden met de jongen hierover praten, maar hij werd agressief, zei de vader. Bovendien zou de jongen eerder met zelfmoord hebben gedreigd. "We bonden hem vast om een drama te voorkomen", zei de man.

De man ontkent de mishandelingen. De jongen zou met een schroevendraaier in zijn kuit zijn gestoken en met een metalen stang op zijn been zijn geslagen. "Totale onzin", zei de vader. Ook ontkende hij de verhalen dat hij de jongen op de atletiekbaan mishandelde zoals in november 2017. Hij zou door knietjes in het gezicht te geven het kind een gekneusde neus hebben bezorgd.

Striemen op polsen

De jongen is een talentvolle hardloper. De zaak kwam aan het rollen nadat de familie een verhuizing naar Denemarken aankondigde. De vrienden van de jongen regelden een afscheidsbarbecue voor hun vriend. Op dat feest vertelde de jongen over het vastbinden, dat enkele dagen daarvoor was gebeurd. Hij liet striemen op zijn polsen zien.

De vrienden overlegden, nadat hun vriend was vertrokken, wat zij hiermee moesten doen. Allen hadden het idee dat hun vriend vaker was mishandeld. Zij schakelden een moeder van een van hen in. Die moeder belde de politie. Het stel werd alleen ondervraagd over het vastbinden van hun zoon.

Geluidsfragmenten en filmpje

De rechter besliste dat het stel psychologisch wordt onderzocht. Er waren geluidsfragmenten van de zoon die hij na de ruzie stuurde naar zijn vriendin. De vriendin stuurde die door naar de politie. Die geluidsfragmenten en een filmpje van een verwond ontbloot bovenlijf van het slachtoffer moeten als bewijsstukken aan het dossier worden toegevoegd.