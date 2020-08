Kermis in Hollandscheveld is anders dan andere jaren

Het is de eerste kermis in Drenthe die een vergunning kreeg na de coronacrisis: de kermis in Hollandscheveld. Na vijf maanden thuiszitten was het eindelijk weer zover voor kermisexploitant Willy Seggers. "Ik ben blij dat we hier weer staan."

Meer beveiliging

Maar het is anders dan anders. "Het is een andere opstelling. Er is geen feestweek, gezien de omstandigheden met corona. Maar we hebben toch voor elkaar gekregen dat er een kermis komt. In goed overleg met gemeente en 't Oekie. Samen hebben we dat opgepakt en het is gelukt."

Om alles volgens de regels van het RIVM te laten verlopen zijn er maatregelen genomen. Zo is er meer beveiliging aanwezig, worden de bezoekers bij binnenkomst geteld en ook bij het weggaan worden bezoekers opnieuw geteld. "De regels zijn prima na te leven", vertelt Arjan Venenberg van Activiteitencommissie 't Oekie.

'Toch wel fijn'

Ook de buurtbewoners zijn blij dat er eindelijk weer een kermis is. Hoewel het rustiger is dan andere jaren lijkt dat de kinderen niks uit te maken. "Als je normaal 's avonds bij de botsauto's stond dan was het gelijk helemaal vol. Dan kon je er niet in en moest je uren wachten. Nu is dat niet zo; dat vind ik wel fijn."