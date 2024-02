Eigen tankbataljon voor Nederland lijkt niet in Havelte te komen

Mocht Nederland een eigen tankbataljon krijgen, dan is de kans erg klein dat die in Havelte gestationeerd gaat worden. Dat blijkt uit antwoorden op Tweede Kamervragen. Vandaag praat de Tweede Kamer over de begroting van Defensie.

Nederland heeft momenteel geen eigen tanks. Onze militairen worden bij de oosterburen getraind op Duitse tanks, met wie het samen een tankbataljon heeft. Dit bataljon is onderdeel van de 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte. Onder het Duits-Nederlandse tankbataljon vallen 18 tanks en 350 Duitse militairen en 100 Nederlandse militairen.

Extra slagkracht

Defensie vindt het van 'wezenlijk belang' dat de krijgsmacht wordt versterkt, door de Russische invasie in Oekraïne, zo schrijven demissionair minister Kajsa Ollongren en demissionair staatssecretaris Christophe van der Maat. Ook heeft Nederland tanks nodig om aan de NAVO-eisen te voldoen. Dus wordt in Den Haag gekeken naar de oprichting van een eigen tankbataljon.

"Een nieuw tankbataljon zou betekenen dat Nederland extra slagkracht toevoegt aan de gezamenlijke gevechtskracht van NAVO." De minister zegt dat het een 'versterking in slagkracht, bescherming en genetwerkte sensoren' biedt.

Waar nu alle zware gevechtsvoertuigen in Nederland in Havelte gestationeerd zijn, is het niet vanzelfsprekend dat een nieuw tankbataljon in Havelte komt. Defensie geeft de voorkeur aan een tankbataljon in Duitsland. "De oefen- en schietterreinen bij de Nederlandse kazernes bieden onvoldoende ruimte om realistisch met een tankbataljon te kunnen trainen of schieten."

Bovendien wijst de minister erop dat het stationeren in Duitsland geen beslag legt op 'schaarse bouw-, stikstof- en geluidsruimte in Nederland' en het voordelen oplevert voor opleiden en trainen. "Daarnaast is in Duitsland de meeste infrastructuur, zoals legering, les- en kantoorgebouwen, logistieke magazijnen en technische ruimtes al beschikbaar."

Tweede Kamer praat vandaag over Defensie