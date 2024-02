Nieuwe manege Zuidlaren komt aan de Osbroeken

Manege Laarwoud verhuist naar een nieuwe plek in Zuidlaren. De manege moet aan de Osbroeken verrijzen. Voorzitter Eric Kelders van de stichting Manege Laarwoud is blij met de nieuwe plek. "We zijn nu op de goede weg", reageert hij.

De gemeente Tynaarlo en de stichting kwamen tot een overeenkomst over het stuk grond. Tynaarlo koopt de grond voor 73.500 euro en pacht die vervolgens aan de stichting. De gemeente neemt ook de kosten van een nieuwe toegangsweg naar de manege voor haar rekening. Die kosten bedragen 96.500 euro.

Volgende fase

Wie de nieuwe manege gaat betalen, is nog niet duidelijk. "Dat wordt in een volgende fase besproken", vertelt Kelders. "We gaan nu eerst kijken wat de mogelijkheden zijn om tot een haalbaar project te komen." Wanneer de nieuwe manege klaar zou moeten zijn, is niet bekend.

Kelders heeft in z'n hoofd al allerlei ideeën over de manege, maar wil die nog niet delen. "Ik kan wel allerlei luchtkastelen bedenken, maar dat gaat sowieso niet lukken. We moeten realistisch blijven. Maar dat is ook iets voor een volgende stap."

Gedoe

De manege zit nu nog aan de rand van het voormalige Prins Bernhardhoeve-terrein, maar moet wijken voor nieuwbouw. Tynaarlo liet het pachtcontract aflopen, maar de manage moest nog wel terugkomen. Daarvoor moest de waarde van de manege worden vastgesteld. Twee taxateurs - een van de gemeente en een van de manege - kwamen beiden op verschillende bedragen uit die niet bij elkaar in de buurt lagen.