'Meerderheid vindt komst asielzoekers in Vries prima, maar 250 is te veel'

Een bijeenkomst in het Vriezer gemeentehuis over een nieuw asielzoekerscentrum in het dorp is gisteravond drukbezocht. Aanwezigen deelden hun zorgen met burgemeester Marcel Thijsen, die eerder sprak van een 'unieke kans'.

Dat baseert hij op de manier waarop 250 asielzoekers aan de Taarloseweg in Vries moeten worden opgevangen. Er wordt gekozen voor een woonwijk waarin ook plaats is voor veertig sociale huurwoningen. "Door voor zo'n betrekkelijk groot aantal te gaan, kan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maximale begeleiding bieden", aldus Thijsen.

Tegelijkertijd begrijpt hij dat juist dat aantal - 250 asielzoekers op een dorp van zo'n vierduizend inwoners - voor argwaan zorgt. "Wat gisteren opviel, was dat een meerderheid de komst van asielzoekers prima vindt, maar dat ze 250 gewoon te veel vinden."

Wijsheid

Thijsen spreekt zijn waardering uit over de manier waarop Vriezenaren gisteren met elkaar en met de gemeente in gesprek gingen. "Geen scheldpartijen, maar écht met elkaar van gedachten wisselen."

Toch vindt de geboren Brabander het te snel om conclusies aan de avond te verbinden. "Er zijn veel verschillende inzichten gegeven en ik weet nog niet wat ik daarmee moet", bekent hij. "Het moet nu echt even bezinken. Daarna moeten we in alle wijsheid proberen een zo goed mogelijk besluit te vragen van de gemeenteraad."

Niets eenvoudig

Een veelgehoord verwijt aan het adres van de gemeente is dat omwonenden zich overvallen voelen door de plannen, terwijl Thijsen juist bepleit dat inwoners vroeg bij de plannen worden betrokken. "Er komen nog allerlei avonden en een heel participatietraject", zegt hij. "We hebben afgesproken dat we in dit geval een uitgebreide procedure gaan volgen, in plaats van met een kant-en-klaar plan te komen."

Er is nog veel om over van gedachten te wisselen, wil Thijsen maar zeggen. "Hadden we een plan gepresenteerd dat al in beton gegoten leek, dan hadden we dat als verwijt gekregen. In asieldossiers is eigenlijk niets eenvoudig. En alles wat je doet kan verkeerd uitgelegd worden."

Onrust

De asielzoekers die in Vries worden opgevangen, worden momenteel opgevangen in de gemeente Tynaarlo. Dat gebeurt nu in Eelde-Paterswolde, Zuidlaren en het centrum van Vries. "Wij vangen deze mensen al op en zij zorgen momenteel niet voor onrust", zegt Thijsen. Daarnaast benadrukt hij dat er op de nieuwe opvanglocatie ieder uur van de dag beveiliging aanwezig zal zijn.