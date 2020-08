Hoogleraar hekelt beweringen over positieve testen rond NK wielrennen

"Er zijn drie uitslagmogelijkheden", stelt Niesters. "Negatief en positief zijn duidelijk. Bij positief volgt dan een bron- en contactonderzoek." Een derde optie is volgens de hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen het zogenaamde grijze gebied. "Je hebt een uitslag die tegen de analytische ondergrens aanzit. Een uitslag is dan niet te bepalen. Dat komt een keer op de 200 keer voor. In dat geval moet je de dag erna gewoon nog een keer een test doen."

NK wielrennen

Niesters, hoofd van de sectie klinische virologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), reageert op beweringen die rondgaan over coronatesten die zijn afgenomen rond het NK wielrennen afgelopen week rond de VAM-berg in Wijster. Wielrenster Inge van der Heijden werd in aanloop naar de wedstrijd positief getest en moest met de rest van haar ploeg Ciclismo Mundial naar huis.

Van der Heijden vertoonde geen symptomen en heeft het virus mogelijk al eerder dit jaar gehad. Een nieuwe test gaf een negatief resultaat. Een verhaal dat niet kan kloppen, volgens Niesters. "Ze heeft waarschijnlijk corona gehad, dat was vijf maanden geleden ofzo, zegt haar broer toch? Vijf maanden later, is ze een gezonde vrouw zonder immuunstoornis. Een positieve uitslag kan gewoon niet."

Niesters vindt dat wielerbond KNWU met een analyse moet komen van de situatie. De zogenaamd pcr-coronatesten van de bond worden uitgevoerd door testlab Eurofins. Dat bedrijf is ook verantwoordelijk voor de testen voor de KNVB voor het betaald voetbal.

In de Volkskrant zegt directeur bij Eurofins Jacob Olie dat zijn bedrijf niet werkt met valspositieven, maar met laagpositieven. Dat zijn gevallen waarbij een laag aantal virusdeeltjes wordt ontdekt. "Wij geven de gevonden waarden door aan de arts van de voetbalclub of wielerploeg, en die mag op zijn of haar beurt bepalen hoe daarnaar te handelen."

Eerlijk zijn

Niesters vindt dat het bedrijf zich er te makkelijk vanaf maakt, want het lab is verantwoordelijk voor de uitslag. "Als een testlab zegt: 'daar gaan we niet over', is dat raar. Daar heb je verantwoording over af te leggen. Zeker als je ISO geaccrediteerd ben. De pcr-test is goed, maar niet elke uitslag is eenduidig correct. Soms moet je eerlijk zijn dat je geen definitieve uitslag kan bepalen."

De KNWU laat bij monde van Johan Lammerts weten de situatie rond de uitgesloten Van der Heijden te gaan analyseren. "Het is heel vervelend voor de persoon die dit overkomt. Maar wij kunnen geen enkel risico nemen, het gaat om de veiligheid van de renners." Lammerts laat weten de voorschriften van de internationale wielerbond UCI te volgen. "De verantwoordelijkheid ligt bij de teams en deelnemers. Maar je moet een negatieve test kunnen overleggen, anders mag je niet starten."

