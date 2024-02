De fik in het volop groeiende pijpenstrootje

Het gaat goed met het pijpenstrootje. Zo goed, dat deze plant uit de grassenfamilie andere plantensoorten verdringt. In het Bargerveen moet vuur de opmars van de plant tegengaan.

Stikstofneerslag, klimaatverandering, waterkwaliteit, biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw. Het zijn grote en ingewikkelde onderwerpen die allemaal met de Drentse natuur te maken hebben. In de nieuwe serie ROEG! Veldwerk duiken we in deze materie aan de hand van concrete voorbeelden. Wat is er aan de hand met een bepaalde plant of diersoort? Wat moet er gebeuren om die soort te redden, of te bestrijden? We trappen af met het pijpenstrootje.

Dominant gras

Boswachter Piet Ursem wijst de plekken aan waar in het Bargerveen gebrand is om het pijpenstrootje tegen te gaan. "We hebben het pijpenstrootje afgebrand zodat de veenmossen die hier nog tussen staan weer licht krijgen", aldus de boswachter. "Het is een plant die erbij hoort maar hij kan dominant worden omdat er te veel voedingsstoffen in de bodem zitten en dan is het hard werken om 'm tegen te gaan."

Noeste arbeid

Het bestrijden van pijpenstrootje is handwerk. "We lopen rond met een gasbrandertje en steken de pollen aan. Je denkt dat het heel hard brandt, maar dat valt wel mee. We moeten hard werken om het aan te houden omdat de vegetatie toch redelijk vochtig is. Zouden we het niet doen, dan staat het pijpenstrootje straks veel hoger. De verbossing gaat verder en uiteindelijk wordt het een donker berkenbos."