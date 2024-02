Plannen voor appartementen op terrein restaurant De Schuttershof in Valthe

Op het terrein van voormalig restaurant De Schuttershof in Valthe komen twee woongebouwen met in totaal twaalf appartementen. Sinds 2021 maakt bouwbedrijf Brands hier plannen voor, maar nu lijkt er schot in de zaak te komen.

Brands is al een aantal jaar eigenaar van het pand en het bijbehorende perceel van zo'n 2600 vierkante meter. Het bedrijf kocht het pand aan de Hoofdstraat om op die plek appartementen te bouwen.

Naar de tekentafel

Het oorspronkelijke plan was om twee gebouwen neer te zetten, met in beide tien appartementen en de entree en het trappenhuis met lift ertussenin. De panden zouden worden gebouwd naast de huidige Schuttershof. Als dat pand is gesloopt, wordt op die plek ruimte gemaakt voor parkeerplaatsen.

Dit plan lag er twee jaar geleden al, maar Brands moest opnieuw naar de tekentafel. "Het bezwaar van de gemeente was dat er bij de oorspronkelijke plannen een gat bestond tussen ons gebouw en de eerstvolgende bebouwing in het dorp", aldus Jan Brands, eigenaar van Brands Bouw.

Nieuw plan

Hier is een oplossing voor bedacht. Bij het plan is ruimte gekomen voor een extra gebouw. "Naast de parkeerplaats maken we nog een klein appartementsgebouw, waar studio's voor jongeren in komen. We vinden het ook heel belangrijk dat die doelgroep gehuisvest kan worden in het dorp", aldus Brands.

Het gebouw voor de jongeren zorgt ervoor dat er geen gat meer zit tussen de eerstvolgende bebouwing in het dorp. Zo zou het bezwaar van de gemeente van tafel moeten gaan.

De vormgeving van het eerste plan blijft hetzelfde, alleen is er een woonlaag vanaf gegaan. "Dat betekent dat het nu alleen begane grond en een dak heeft. Zo hebben we nu in plaats van twintig, ruimte voor twaalf appartementen", zegt Brands.