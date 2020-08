Dierentuin Wildlands krijgt extra coronasteun

In het derde steunpakket voor het bedrijfsleven wordt ook extra geld uitgetrokken voor dierentuinen. Dat blijkt uit de brief van het kabinet over de steun aan de Tweede Kamer.

Het kabinet maakt 39 miljoen euro vrij om dierentuinen van de ondergang te redden. De dierentuinen krijgen dit jaar te maken met een omzetverlies van naar schatting 132 miljoen euro.

Faillissementen dreigen en dan zouden gezonde dieren mogelijk moeten worden afgemaakt. "Om het dierenwelzijn van dierentuindieren te waarborgen, is extra steun voor dierentuinen noodzakelijk."

Ook extra geld voor NPO

Behalve de dierentuinen krijgt ook de NPO er dit jaar nog eenmalig 19 miljoen euro bij als tegemoetkoming voor de gestegen kosten door het coronavirus.

Volgens het kabinet is in deze coronatijd "onafhankelijke, betrouwbare en toegankelijke informatie cruciaal" en is de rol van de landelijke publieke omroep hierin essentieel.

Derde steunpakket

Het kabinet geeft ongeveer 11 miljard euro extra uit in het derde steunpakket om het bedrijfsleven door de coronacrisis te helpen. Verder wordt er nog eens 1,5 miljard euro uitgetrokken om investeringen te vervroegen. Hoe de economie zich de komende tijd ontwikkelt, blijft volgens het kabinet onzeker.

De steunregelingen worden drie keer drie maanden verlengd tot eind juni volgend jaar. Wel worden de regelingen in die periode afgebouwd. Het kabinet wil ondernemers meer zekerheid geven door het pakket langer te laten doorlopen. Het huidige, tweede steunpakket loopt tot 30 september. Veel plannen waren al uitgelekt.

Om- en bijscholing

Er komt een miljard om mensen aan nieuw werk te helpen bijvoorbeeld door om- en bijscholing. Verder wordt er 300 miljoen gereserveerd om "eventueel" te kunnen deelnemen aan een privaat fonds waarmee (middel)grote bedrijven worden geholpen hun eigen vermogen te versterken. Daarnaast is er 150 miljoen om lokale en regionale economieën te stimuleren.

De belangrijkste steunregeling is de NOW. Daarvoor wordt in het derde pakket 5,4 miljard uitgetrokken. Een ondernemer krijgt momenteel 90 procent van zijn loonkosten vergoed met de NOW. Dat wordt in het nieuwe pakket 80 procent en 10 procent gaat naar omscholing voor werknemers.

In januari gaat de NOW-vergoeding terug naar 70 procent en in april naar 60 procent. Vanaf januari is de NOW ook alleen nog maar beschikbaar voor bedrijven die minimaal 30 procent omzetverlies draaien. Dat percentage was in het eerste en tweede pakket 20 procent.

Vermogenstoets

Vanaf oktober gaat al een vermogenstoets gelden voor de steunregeling voor zzp'ers (Tozo). De maximale bijdrage die mkb-bedrijven via de tegemoetkomingsregeling voor vaste lasten (TVL) kunnen krijgen, wordt verhoogd naar 90.000 euro. Het bedrag wordt later wel afgebouwd. Vanaf januari komen alleen nog de zwaarst getroffen bedrijven in aanmerking voor de TVL.

Op fiscaal gebied worden ondernemers ook geholpen. Zij kunnen tot oktober belastinguitstel aanvragen en krijgen twee jaar de tijd om hun belastingschuld af te lossen.