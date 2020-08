Directeur BBI-Travel: 'Op onze bestemmingen zijn meer elanden dan mensen'

Er kwam een vraag van een klant. Die wilde deze winter graag skiën, maar niet in Oostenrijk, Italië of Frankrijk. "Het is normaal gesproken niet een tijd om met dit soort plannen te komen. Maar dit past wel zo in het plaatje van zo veilig mogelijk willen reizen naar een veilige bestemming." Zo zegt Van der Kooi in een reactie. BBI organiseert de reizen en vluchten op eigen risico. Ze krijgen geen bijdrage uit het routefonds van Groningen Airport Eelde. Van der Kooi ziet het als een kans.

Vlakbij de luchthaven

"Ik kom er al jaren. Mijn vrouw komt uit Noorwegen en we gaan elk jaar in Trysil skiën. Trysil ligt het Noorse deel. Ik ben ook in het Zweedse gebied geweest. Ik vergelijk het wel eens met Sankt Johann in Tirol. Trysil is het grootste skigebied van Noorwegen en ligt veertig minuten vanaf de luchthaven. Sälen is het grootste gebied van Zweden en ligt op twintig minuten van de luchthaven waarop we vliegen." Het grote verschil tussen de populaire wintersportgebieden in Oostenrijk en Frankrijk en die in Scandinavië is de drukte.

De vlucht vanaf Groningen Airport Eelde gaat rechtstreeks naar Scandinavien Mountains Airport. Een relatief kleine luchthaven. Het is eigendom van ondernemers uit de regio van Rörbäcksnäs, de plek waar de luchthaven ligt. De bestemmingen die je vanaf deze luchthaven kan bereiken liggen ook vooral in het Noorden van Europa. Een daarvan is Kopenhagen.

Het coronavirus zorgt er wel voor dat een deel van Zweden 'code oranje' heeft gekregen. Dat is overigens niet het deel van het land waar de luchthaven en het skigebied in liggen. Noorwegen ziet Nederland als land waar het virus om zich heen grijpt. En dus staat Noorwegen in Nederland ook te boek als land met 'code oranje'. Dat zou een beletsel kunnen zijn voor toeristen om er naar toe te gaan. Van der Kooi denkt dat het wel meevalt. "Zweden was eerst oranje. Maar je vliegt naar een luchthaven in een gebied waar meer elanden dan mensen wonen. Noorwegen heeft de grens open voor Nederlanders. Je moet wel eerst in quarantaine. Dan zet Nederland dit land automatisch op oranje. Als je terugkomt uit Noorwegen, dan hoef je hier niet in quarantaine. Dat kunnen maar weinig 'oranje' vakantielanden zeggen."

Meer bestemmingen

Voor Van der Kooi betekent de vlucht naar Zweden de eerste vanaf Groningen Airport Eelde. Maar daar hoeft het wat hem betreft niet bij te blijven. Hij heeft zijn toekomstplan al een tijdje klaar. "We hopen dat we in september ook bekend kunnen maken dat we naar Fins Lapland gaan vliegen. Dat is vooral vanwege het Noorderlicht en de winter. Maar daarvoor ben ik afhankelijk van partners." De risico's zijn groot.

"Ik kan je vertellen dat heel wat partners, ook grote Nederlandse touroperators, de handtekeningen niet op chartercontracten hebben gezet. Dat gebeurt pas ergens in september. Dus we moeten even afwachten. Wij hebben eigenlijk een vluchtplan al liggen naar zeven bestemmingen. Dat plan is klaar, maar je moet ook kijken naar de commerciële haalbaarheid. Sommige risico's kun je niet alleen dragen. IJsland en Tromsø in het Noorden van Finland zijn voorbeelden.

Kleinere vliegtuigen

BBI-Travel vliegt met een relatief onbekende luchtvaartmaatschappij, European Charter Jet. De maatschappij vliegt met kleinere vliegtuigen. Een Embraer met plek voor zo'n honderd passagiers. Dat is anders dan bijvoorbeeld een maatschappij als Transavia. "Van de week kondigde Transavia aan dat ze volgend jaar zomer stoppen met vluchten vanaf Eelde. Zij hebben elke keer 180 stoelen te vullen. En dat is voor ons touroperators in deze tijd van corona heel erg moeilijk. Je loopt behoorlijke risico's. Deze airline gaat met kleinere vliegtuigen vliegen. Zij duiken in een gat in de markt. Ik was op zoek naar toestellen en ineens kwam ik bij European Charter Jet terecht. We hebben heel lang onderhandeld, maar we zijn er gisteravond uit gekomen."

Op 17 december vertrekt de eerste wintervlucht naar Scandinavian Mountains Airport. De laatste lucht is op 14 maart volgend jaar. Henk van der Kooi heeft er vertrouwen in. Zeker omdat het gaat om een bestemming waar geen concurrentie is en nieuw is voor veel mensen. Transavia vloog ooit ook naar wintersportbestemmingen als Innsbruck en Salzburg in Oostenrijk. Maar Transavia is er mee gestopt omdat ze vonden dat de toestellen niet vol genoeg zaten.

