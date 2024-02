Middelbare scholieren maken kennis met de wereld van technologie: 'Ik wil later robots maken'

Hoe kun je robots maken en wat doet een 3D-pen nou precies? Op die vragen kregen middelbare school leerlingen uit Drenthe vandaag antwoord, tijdens techniekfestival Innofuture in Emmen.

Op dit festival maken jongeren kennis met de wereld van technologie. "Je hebt hier VR-brillen en kan leren hoe je robots in elkaar zet, er is een heleboel te doen", vertelt vmbo-leerling Roan.

Interactieve workshops

Oprichter Linda Meijer organiseert dit festival sinds 2019, met als doel om jongeren enthousiast te maken over techniek en innovatie. "We willen de jongeren zo vroeg mogelijk in aanraking laten komen met alle verschillende soorten techniek", vertelt Meijer. Hierdoor hoopt de organisatie dat jongeren in de toekomst een baan zoeken in de techniekbranche.

De scholieren krijgen op een interactieve manier workshops over techniek. Meijer: "Dit zijn vaak dingen die de jongeren nog nooit hebben gedaan of gezien, dat is heel leuk." Ook Roan keek zijn ogen uit. "Ik vind de nieuwe techniek nog een beetje ingewikkeld en houd meer van de oude techniek. Zagen en boren bijvoorbeeld." Ook dat kon gedaan worden tijdens het festival.

Vrouwen in de techniek

Tegenwoordig werken er nog altijd meer mannen in de technieksector. Meijer hoopt tijdens Innofuture aan meiden te laten zien hoe leuk techniek kan zijn. En dat werkt. "We zien hier veel meiden voor het eerst bezig met een accuboormachine, of we zien onder de laskap ineens heel wat blonde haren. Dat is natuurlijk fantastisch mooi", zegt Meijer. Scholier Cleo ziet een baan in de techniek wel zitten: "Mij lijkt het leuk om dingen te programmeren. Wat ik later zou willen doen, is robots installeren."

Desondanks komen er meer aanmeldingen voor technische opleidingen dan een aantal jaar geleden, volgens Meijer. "Maar we zijn er nog lang niet, dus we moeten voorlopig nog even flink met elkaar aan de bak om zo veel mogelijk kinderen te enthousiasmeren."