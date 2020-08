Dit weekend in de Drentse natuur: 29 en 30 augustus

Zin om op pad te gaan? In de laatste weken van de zomer is er van alles te doen in de Drentse natuur. Check de tips van ROEG! en ga er lekker op uit, En als je 's avonds nog even tijd hebt, doe je dan mee met de vleermuistelling?

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda. Let op: bij de meeste activiteiten moet je je vooraf aanmelden.

Op zoek naar reeën

Tijdens de schemering gaan veel dieren op zoek naar eten. Ook reeën durven zich nu te laten zien. Tijdens deze excursie op zaterdag 29 augustus ga je samen met een gids op zoek naar reeën. De gids weet precies wat de favoriete plekken van de ree zijn. Reeën zijn goede luisteraars, dus krakende kleding kun je beter thuis laten.

Wandelen met een gids

Op zondag 30 augustus maakt een gids van Natuurmonumenten een tocht over het Dwingelderveld, Sluit je bij de gids aan en ontdek meer over dit bijzondere natuurgebied. Op dezelfde dag start er ook een wandeling met gids over de Hondsrug. Ook met die zondagse wandeling steek je meer op van de Drentse natuur.

Tel mee

De Zoogdiervereniging roept op om waarnemingen van vleermuizen in de tuin door te geven. Het enige dat je hoeft te doen: vanaf zonsondergang in de tuin zitten en tot het donker is kijken of je vliegende vleermuizen ziet. Meedoen gaat via de website van Jaarrond Tuintelling.

Ben je op zoek naar meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur.