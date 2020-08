Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Geen zin om langs het voetbalveld te staan dit weekend, maar wel behoefte aan een activiteit? Kijk dan hieronder of er iets voor je bij zit, want in Drenthe staat er voor dit weekend heel wat op stapel.

Drive-in-theater

Vanuit de auto een theatervoorstelling bekijken, het kan vandaag en morgen in Assen. Bij Garage TDI is de parkeerplaats omgetoverd tot theatervloer waar in vier voorstellingen Shakespeare en Don Quichot voorbij komen. De stemgeluiden van de acteurs komen via de autoradio binnen. Toeschouwers in de auto worden voorzien van drankjes en snacks. Alles coronaproof uiteraard.

Reserveren vooraf is nodig, dat kan via garagetdi.nl

Preuvenement

De opening van het culturele en culinaire seizoen in Assen is het Preuvenement. Dit jaar omgetoverd tot Preuvenement aan Huis, live te volgen via de website en Omroep Assen. De maaltijdboxen zijn inmiddels de deur uit, maar met live cooking en optredens van onder andere muzikant Leon Moorman en theatermaker Rosa Da Silva is er ook met een eigen prakje op de bank genoeg te zien. Het Preuvenement is op zaterdag en zondag te zien tussen 15.00 en 22.00 uur.

Treinparade

Uiteraard is ook de treinenparade bij het Industrieel Smalspoormuseum Erica aangepast dit jaar. Naar traditie is een groot deel van de collectie locomotieven in het laatste weekend van augustus te zien. Rijden ze normaal voorbij, moeten bezoekers zaterdag en zondag dit keer zelf in beweging komen. Bezoekers kunnen langs de objecten op het terrein lopen.

Naakt kanoën

Kleren uit, kano in. De landelijke naturistische kanovereniging maakt dit weekend kanotochten in het Noorden. Vanaf camping De Cnossen aan het Leekstermeer beginnen ze het rondje Groningen en Peizerdiep en de tocht in De Onlanden.

Meer informatie op nksr.net

Kermis

Dorpsfeest gemist dit jaar? In Hollandscheveld is zaterdag de laatste kermisdag, ter vervanging van de feestweek. Uiteraard is er in de opzet van de kermis rekening gehouden met alle RIVM-voorschriften. Een rondje draaimolen of een gokje wagen bij de schuifautomaten is dus mogelijk.

Nieuwe expositie

Een nieuwe expositie in RondoM in Wilhelminaoord wordt opgeluisterd met een pianoconcert. Om 15.00 uur wordt zondag de schilderijenexpositie van Sonja Lodewijks geopend. Haar schilderstijl is expressief, kleurrijk en sensitief, de werken zijn tot 30 december te bewonderen. Concertpianist Tjako van Schie verzorgt het muzikale gedeelte tijdens de opening. Er kunnen 30 mensen bij aanwezig zijn, toegangsprijs is 15 euro, aanmelden kan via de website.

Voetbal

Het amateurvoetbal begint weer! Dit weekend staat er bekervoetbal op het programma. En met de terugkeer van het voetbal, is ook Onze Club terug op TV Drenthe. Bekijk samenvattingen en vooruitblikken op het seizoen zondagavond. Om 18.30 is de eerste uitzending, de rest van de avond volgen herhalingen.