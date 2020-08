Eindelijk weer een optreden van Kobus en de Rokkers: Droog zullen ze niet staan vanavond

"Wij houden hier een Kobus Tuunfeest", zegt Alex Schuring, gitarist en zanger van de band. In de tuin van zijn ouderlijk huis staan twee witte tenten opgezet, met achterin een podium. "Door corona hebben we nog niet één keer opgetreden dit jaar. Dat was maar saai. Hier in de tuin kunnen we met aangepaste regels gelukkig wel optreden."

Vijftig kaarten

Via Facebook gaf de band onlangs vijftig gratis kaarten weg aan hun fans. Die waren snel vergeven. "Normaal zouden hier wel meer mensen kunnen staan, maar nu niet, in verband met die 1,5 meter." Om de coronaregels goed na te leven zijn er bankjes neergezet waar het publiek op moet zitten.

Links van de ingang - waar groot 'Gang is alles' op een bord prijkt - staat een bar. "En natuurlijk is er genoeg bier te koop", zegt Schuring met een grote grijns. "Droog zullen ze niet staan vanavond!"

Rockmuziek in het dialect

Kobus en de Rokkers maken rockmuziek in het dialect. "Dat komt omdat wij eigenlijk geen Engels kunnen", zegt Schuring met een grote grijns. "Waarom moeilijk doen als we ook in onze eigen taal kunnen zingen!" De band speelt al zo'n zes jaar samen en bestaat naast Schuring uit basgitarist Jenze Leistra en drummer Yorick Veenstra.

Naast Kobus en de Rokkers treden vanavond ook een aantal andere gasten op, waaronder de band Joop Obama & The Presidents.