Amateurvoetbal trapt af: zin en zorgen rond het veld

Het amateurvoetbal gaat weer los dit weekend. Na maanden zonder officiƫle wedstrijd, wordt er afgetrapt voor de noordelijke districtsbeker, terwijl ACV en Hoogeveen dit weekend in actie komen in de KNVB-beker. De spelers kunnen niet wachten, maar besturen worstelen met alle coronamaatregelen.

Zonder noemenswaardige problemen werkt HOC naar de eerste bekerwedstrijd toe, morgen komt Ruinen op bezoek bij de club uit Exloo en Odoorn. "We zijn blij dat het weer begint", zegt voorzitter Harold Enting. "Bij de eerste training en de oefenwedstrijden waren veel toeschouwers. Ook de opkomst op de trainingen is goed."

Sinds er weer gevoetbald mag worden, werd er nog geen thuiswedstrijd gespeeld. "Het corona-gebeuren zal nog wel even duren, de beker is een testcase voor ons", doelt Enting op de zaken naast het veld. "We hebben bij oefenwedstrijden gezien wat voor maatregelen er allemaal zijn genomen, maar die worden ook wel met voeten getreden. In hoeverre ben je als club verantwoordelijk?" HOC heeft in ieder geval de kantine leeg getrokken, het nazitten wordt buiten gedaan eventueel onder het afdak.

Rokershok nu kantine

Vooral in de voetbalkantines is de ruimte beperkt, en juist daar wordt het geld verdiend. "De kantine is noodzakelijk voor ons, zo kunnen we de lasten betalen", zegt voorzitter Dick Klein van Zwartemeerse Boys. De tafels staan uit elkaar. "Ook zijn er stickers geplakt en andere hygiënemaatregelen doorgevoerd. We hadden een rokershok, die gebruiken we voor de uitbreiding van de kantine, zo hebben we meer ruimte."

Hij vindt sommige maatregelen wel dubbel. "Op het veld en in de auto hoef je bijvoorbeeld geen afstand te houden, maar in de kantine wel."

MSC: 70.000 euro minder omzet

De coronacrisis heeft er financieel flink ingehakt bij MSC. De club liep flinke inkomsten mis doordat de Meppeler derby met Alcides nog gespeeld had moeten worden en een groot toernooi met Pinksteren niet door kon gaan. "Ik ben blij dat we geen hoofdklasse-begroting hoeven in te leveren", doelt Jonkers op de keuze om het zaterdagelftal tot prestatieteam te maken en te stoppen met prestatievoetbal op zondag.

De Meppeler Sport Club zag 70.000 euro aan omzet verdwijnen door het sluiten van het clubhuis. Een tekort op de begroting dat niet een-twee-drie goed te maken is, zeker niet nu het clubhuis nog steeds beperkt toegankelijk is. "Er mogen maar 49 mensen in het clubhuis, buiten hebben we statafels staan, maar je mag niet staan; je moet zitten", schetst voorzitter Arjan Jonkers het probleem.

MSC heeft allerlei maatregelen getroffen zoals het plaatsen van stippen waar je mag staan tijdens een wedstrijd. Jonkers: "Maar het is wel moeilijk voor vrijwilligers, die zijn soms meer politieagentje aan het spelen. De maatregelen zijn helder, maar iedereen moet zich er wel aan houden." De MSC-voorzitter overlegt regelmatig met clubs uit de regio over de beste aanpak, om van elkaar te leren. "Op het veld ben je concurrenten, maar bestuurlijk moet je elkaar helpen waar het kan."

'Iedereen mist voetbal'

Ook VAKO uit Vries kon geen groot toernooi organiseren en miste daardoor inkomsten. "Maar echte problemen hebben we niet gehad", zegt voorzitter Stef Drenth. "We maken ook minder kosten en hebben compensatie gehad vanuit de overheid."

Bij de zondag derdeklasser zijn verschillende bestelpunten aangebracht zodat er niet massale toeloop is naar een plek in de kantine. Maar uiteindelijk is de kantine bijzaak. Zondag wacht Asser Boys. "Iedereen mist voetbal, iedereen mist het sociale aspect", stelt Drent. "Het eerste heeft wat oefenwedstrijden gehad, zondag wacht de eerste serieuze wedstrijd."

Sponsoren steunen

Hetzelfde gevoel leeft in Zuidwolde bij ZZVV. "Bij elke sportman kriebelt het denk ik. De oefenwedstrijden zitten erop, we gaan nu ervaren hoe we er echt voorstaan", blikt voorzitter Be Veen vooruit op de bekerderby tegen VVAK.

Veen omschrijft ZZVV als warme, homogene club. Maar hoe hecht je als club ook bent, de coronacrisis heeft de verhoudingen flink opgeschud. "De binding met de club staat wel wat onder druk", erkent de voorzitter. Afstand houden, thuis douchen en dus niet samen de kleedkamer in, geen nazit in de kantine; Veen ziet verschillende oorzaken. "Zowel voor spelers uit een team als teams onderling. Wat ik mooi vind om te zien is dat mensen op andere manieren contact met elkaar zoeken, zoals via WhatsApp."

Voor iedere dorpsclub zijn de sponsoren onmisbaar, dat ook die flink te lijden hadden onder de crisis was voor het bestuur duidelijk. "Wij hebben tegen leden gezegd: als je wat nodig hebt, ga eerst kijken bij sponsoren voordat je het internet opgaat."

