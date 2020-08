Beperkt publiek welkom bij Superprestige Gieten

Bij de 45e editie van de Superprestige Gieten op 11 oktober mogen 250 vooraf geregistreerde toeschouwers en 200 genodigden aanwezig zijn. Dat staat in het coronaprotocol van de organisatie.

Daarnaast vindt de veldrit plaats op een afgesloten terrein. Voor het publiek is het alleen mogelijk om de wedstrijd te volgen in het zandgat en bij de finish. Ook zijn er verplichte gescheiden looprichtingen voor publiek, gasten, renners en begeleiding. Renners mogen maximaal twee begeleiders meenemen. Wil een renner meer begeleiding, dan dient die begeleider een toegangskaartje te kopen in de voorverkoop.

Mondkapjes

Verder spreekt het protocol van de algemene coronamaatregelen die zijn opgesteld door het RIVM. Zoals het thuisblijven bij klachten, het houden van 1,5 meter afstand en wanneer die afstand niet mogelijk is, dan is een mondkapje verplicht. Dat geldt ook voor plekken waar geen 1,5 meter tussen het publiek en de renners mogelijk is.

Ook vermeldt het protocol expliciet dat het dragen van mondkapjes in de pendelbussen verplicht is. Zonder mondkapje mogen mensen geen gebruik maken van de pendelbus. Ook rondom de finish is voor iedereen het dragen van een mondkapje verplicht.