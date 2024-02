Raad kiest voor woningbouw bij voetbalvereniging Havelte

De ruimte die vrijkomt bij de vernieuwing van sportpark De Meerkamp in Havelte wordt gebruikt voor woningbouw. Daarmee is ook duidelijk dat sportverenigingen zoals de ijsvereniging niet vanuit de dorpskern naar De Meerkamp verhuizen.

Ruimte

Een andere optie was om sportverenigingen uit het dorp te verplaatsen naar De Meerkamp, waardoor op andere plekken ruimte komt voor woningen. De gemeente liet een onderzoek doen. Daaruit kwam naar voren dat de vrijgekomen grond bij de voetbalclub het meest gunstig is voor woningbouw, onder andere omdat het terrein van het voetbalveld rechtere contouren heeft, terwijl het terrein van de schaatsbaan rond is. Op de ijsbaanlocatie zou dan hoger gebouwd moeten worden, om een rendabel aantal woningen te krijgen.

Type woningen

Een discussie over wat voor type huizen er gebouwd gaan worden op De Meerkamp volgt later. Daarin gaat besproken worden hoeveel sociale huurwoningen er komen ten opzichte van duurdere huur- en koopwoningen. Partijen in de gemeenteraad verschillen daarover van mening. Ook wordt gekeken of mensen die binding hebben met Havelte voorrang kunnen krijgen.