FC Emmen strikt René Dale als bestuurslid: 'Drentse talenten moeten niet naar Groningen of Heerenveen'

Het bestuur van FC Emmen is weer compleet. De 59-jarige René Dale, algemeen directeur van een logistiek bedrijf, treedt toe tot het bestuur van de club. Daardoor bestaat het bestuur weer uit drie leden, Herman Harms en Henk Brink maakten al deel uit van het FC Emmen-bestuur.

Dale heeft zin in alles wat in zijn nieuwe bestuursfunctie op hem gaat afkomen. "Niet in de laatste plaats omdat ik ga samenwerken met twee rasbestuurders van wie ik veel kan leren. Maar", voegt hij toe, "ik hoop ook zelf mijn steentje te kunnen bijdragen. Met Rinse Bleeker heeft FC Emmen in mijn ogen bovendien een goede algemeen directeur. Samen staan we als club voor een aantal mooie uitdagingen."

Als Groninger steeds meer supporter van FC Emmen

Hoewel hij alweer twintig jaar in Emmen woont, is Dale een echte Groninger. De ondernemer werd geboren in Oude Pekela en groeide op in de stad Groningen, waar hij uitgroeide tot vestigingsdirecteur van een transportbedrijf. In 2004 kwam Dale bij de Fritom-groep, waar hij nu CEO is. Met zijn bedrijf is Dale businesspartner van FC Emmen en naamgever van de VIP Lounge in het stadion.

Doordat Dale in Groningen opgroeide en het voetbalvirus al op jonge leeftijd grip op hem kreeg, is hij sinds zijn zesde supporter van FC Groningen. "Maar omdat ik inmiddels alweer jarenlang met mijn gezin tot volle tevredenheid in Emmen woon, ben ik steeds meer supporter van FC Emmen geworden. En dat kan allemaal hè, de burgemeester van de gemeente Emmen is ook een hartstochtelijk Feyenoord-supporter."