Rechtszaak tegen AAF International uitgesteld

AAF International wordt ervan verdacht werknemers te hebben blootgesteld aan de kankerverwekkende stof formaldehyde, terwijl meerdere rapporten daarvoor hadden gewaarschuwd.

In 2017 werd een afdeling van de luchtfilterfabriek op last van de arbeidsinspectie gesloten. Een paar maanden later was er een inval bij het bedrijf, dat later dat jaar de deuren definitief sloot. In juni 2018 werden twee oud-leidinggevenden aangehouden. Ongeveer 130 ex-werknemers hebben zich gemeld en claimen slachtoffer te zijn.

Onderzoek

Toxicoloog professor Paul Scheepers heeft onderzocht welk gezondheidsgevaar de ex-medewerkers nou echt liepen. AAF International wil hem daarover aanvullende vragen stellen. Advocaat Peter Koops van Trip Advocaten in Assen, die het bedrijf bijstaat, heeft gevraagd om de inhoudelijke behandeling aan te houden. "De zaak is daar wat ons betreft nog niet gereed voor", zegt hij in het Dagblad van het Noorden.

Schade

AAF International wil ook eerst goed in beeld krijgen hoeveel ex-werknemers schade hebben gevorderd en hoeveel er nog overblijven in de strafrechtelijke procedure. De luchtfilterfabriek heeft ex-medewerkers een schadebedrag aangeboden van maximaal 3000 euro. "Even voor de duidelijkheid: AAF erkent met het betalen van dit bedrag geen schuld", benadrukt Koops.