Discussie over houtkachels blijft door gebrek aan duidelijkheid: 'Het is te vrijblijvend nu'

Een houtkachel of open haard geeft veel mensen nog altijd een behaaglijk gevoel. Vorig jaar stak één op de drie huishoudens met een open haard of houtkachel die vaker aan dan het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de hoge gasprijs was dat lekker voor de portemonnee, maar voor het milieu is het minder prettig.

Bij de houtstook komen er namelijk schadelijke stoffen vrij, zoals fijnstof, benzeen en koolmonoxide. Toch kun je als houtkacheleigenaar iets doen om die uitstoot tegen te gaan, meent Bob Zuidersma uit Zuidlaren. Een filter inbouwen en droger hout of briketten gebruiken, behoren volgens hem tot de opties.

Strengere regelgeving

Zuidersma, die via zijn bedrijf Greenfire in Zuidlaren briketten verkoopt, pleit voor betere regelgeving voor houtkachels. "Wat we tot nu toe zien is dat er voor- en tegenstanders zijn. Tegenstanders zijn natuurlijk de mensen die overlast ervaren en laten we eerlijk zijn, die overlast is er ook."

"En voorstanders zeggen: ik ga mijn kachel niet wegdoen, die wil ik houden", legt Zuidersma uit. "Er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die zijn afgesloten van het gas. Die zijn volledig afhankelijk van de houtkachel. Dus ja, die willen de kachel logischerwijs niet wegdoen"

Te vrijblijvend

Het is allemaal te vrijblijvend nu, meent Zuidersma. Vanmiddag is bijvoorbeeld een stookalert afgekondigd door het RIVM. "Je mag dan niet stoken, maar dan ben ik alsnog vrij om dat toch te doen. Het is gewoon een aanbeveling. Het is geen plicht."

Daarom pleit de brikettenman voor schonere houtkachels. Idealiter gaan we naar de Duitse regelgeving, zegt hij. "Daar mogen houtkachels van voor 2014 niet meer gebruikt worden." Op die manier wordt de uitstoot van fijnstof veel meer beperkt.

"Uit de nieuwe kachels komt geen of amper rook. Dus laat een werkgroep komen die zich bezighoudt met de vraag: hoe gaan we dit verbeteren?" Zelf zou hij het ook wel zien zitten om in zo'n werkgroep te komen. De eerste klus is dan om kachels een keurmerk te geven. "Dan ben ik ervan overtuigd dat we een heel groot probleem kunnen tackelen."