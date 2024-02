Defensieplannen verrassen Midden-Drenthe: 'Worden alle belangen gelijkwaardig afgewogen?'

De gemeente Midden-Drenthe voelt zich overvallen door de zoektocht van Defensie naar meer oefenruimte. Daarvoor is oefenterrein De Haar bij Assen in beeld, wat uitbreiding zou betekenen op grond van Midden-Drenthe. De gemeente was graag eerder geïnformeerd, maar heeft meer zorgen over de plannen.

In een brief aan het ministerie van Defensie laat het gemeentebestuur weten het vervelend te vinden dat er in december opeens plannen lagen voor mogelijke uitbreiding van De Haar. In de plannen van Defensie gaat het ook over laagvliegroutes die invloed hebben op Midden-Drenthe. De gemeente stelt dat contact vooraf logisch was geweest.

"Dit komt opeens binnen zonder dat er contact met ons is geweest, terwijl het gaat over plannen op en boven ons grondgebied", zegt wethouder Jan Schipper. "Uitbreiding van De Haar zal plaatsvinden op ons grondgebied."

Gesprek

De vraag is of de beleidsmakers van Defensie zich daar op dit moment bewust van zijn. "In het document wordt alleen gesproken over de gemeente Assen. Midden-Drenthe komt er niet in voor", zegt Schipper. "Onze belangrijkste boodschap: ga in gesprek met ons."

Naast verbazing over de communicatie heeft de gemeente inhoudelijke vragen. Want gaat uitbreiding van De Haar in de richting van Laaghalen of wordt het gebruik van het Witterveld onderzocht, dus naar Bovensmilde toe? "We willen graag meer duiding."

Schipper verwacht dat ook andere Drentse overheden nog een brief (zienswijze) over de Defensieplannen sturen. Zijn gemeente snapt de wens van Defensie om uit te breiden, maar heeft ook zorgen. "Worden alle belangen gelijkwaardig afgewogen, of weegt voor het Rijk het belang van Defensie zwaarder dan de belangen van bijvoorbeeld woningbouw en de energietransitie?", klinkt het vanuit het gemeentehuis in Beilen.

De wethouder wil onder meer weten of meer Defensie-faciliteiten ook extra aansluitingen betekent. "Krijgt Defensie voorrang, dan zou dat ten koste gaan van ondernemers en inwoners van Midden-Drenthe. Wij zijn bijvoorbeeld rond Beilen bezig met het onderzoek naar uitbreidingslocaties voor woningbouw, daar moeten wij ook rekening houden met de druk op het elektriciteitsnet."

Laagvliegen