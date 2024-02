Onderzoek: geluid windmolens in Veenkoloniën blijft binnen marges

Laagfrequent geluid is geluid met een frequentie beneden de 100 of 125 Hertz. Hoe lager de frequentie, hoe verder het geluid reikt en ook hoe harder het geluid moet zijn om het te kunnen waarnemen. Geluid lager dan 20 Hertz is voor een mens in principe onhoorbaar, maar kan wel voelbaar zijn. Via de tool Online Tone Generator kun je zelf horen hoe laagfrequent geluid in verschillende geluidsfrequenties zou kunnen klinken.