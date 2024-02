Weer brand in berm A28 bij Staphorst, afslag naar Meppel afgesloten

Op de A28 tussen Staphorst en Meppel heeft vanavond een brand gewoed in de berm. Door de brand is de afslag van de A32 richting Meppel afgesloten.

De brand was dicht in de buurt van de plek waar maandagavond ook een brand woedde. Toen werden onder meer strobalen, trekkerbanden en landbouwplastic in de fik gestoken.