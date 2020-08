Ook oefennederlaag FC Emmen in Duitsland

Over een week sluit FC Emmen de voorbereiding af in Enschede. (Rechten: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

FC Emmen blijft kwakkelen in de oefencampagne. Een week voor de generale repetitie tegen competitiegenoot FC Twente ging de eredivisionist uit Emmen, getooid in het nieuwe uittenue, ook in het Duitse Herzlake tegen Rot-Weiss Essen ten onder: 1-0.

FC Emmen startte fris aan de oefenpartij afgewerkt op het gras van amateurclub VfL Herzlake. Nikolai Laursen, Miguel Araujo - na een uitstekende voorzet van Caner Cavlan - en Marko Kolar doken in het openingskwartier op voor het doel van de oefenpartner, actief op het vierde niveau van Duitsland, maar drukten zonder succes af.

Kolar en Laursen

Lukkien posteerde Kolar na ziekte weer op de linkervleugel. Ook Laursen maakte, in tegenstelling tot Anco Jansen, over de grens weer speelminuten. Daarmee mochten Robbert de Vos en de Tsjechische aanwinst Denis Granecny na een basisplaats tegen PEC Zwolle weer op de bank plaatsnemen.



In het vervolg van de eerste helft kreeg Rot-Weiss Essen de beste kansen. Mede door slordigheden aan de zijde van de formatie van Dick Lukkien was Simon Engelmann twee keer gevaarlijk. Zo ging een poging van de aanvaller, oog in oog met doelman Dennis Telgenkamp, naast.

Gemiste strafschop

Zes minuten na de pauze, Laursen bleef in de kleedkamer achter voor De Vos, opende Rot-Weiss Essen de score. In een snelle uitbraak was het Joshua Endres die de bal rustig onder Telgenkamp schoof. Na een uur spelen zag aanvoerder Michael de Leeuw, na hands van de tegenstander, een strafschop gestopt worden. De inzet van de spits van FC Emmen miste kracht en richting.



Na 75 minuten haalde Lukkien Peña naar de kant. Het was voor het eerst sinds een hamstringblessure dat de Peruviaanse middenvelder langer dan een helft speelde. In het slotkwartier bleven kansen voor beide ploegen uit.

Enschede

Over een week sluit FC Emmen de voorbereiding af in Enschede. In De Grolsch Veste is FC Twente, waar Ron Jans de nieuwe hoofdcoach is, om 19:00 de opponent.