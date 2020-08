Labrador Guus is de held van de hondenspeeltuin

Het is de zesde editie van de verkiezing Dog of Fame. Vanaf de oprichting in 2014 vraagt de stichting om mooie, heldhaftige verhalen over de honden die weleens in de speeltuin komen. Daaruit wordt een hond gekozen en die zet de speeltuin extra in het zonnetje. "Het was weer erg lastig om een winnaar te kiezen", bekent Lidie Hatzmann van de Hondenspeeltuin. "Elk verhaal dat we binnenkregen is mooi."

Reddingsactie op het Lauwersmeer

Labrador Guus is dit jaar de gelukkige. Samen met zijn baasjes Henk en Marga Schepers en de toen anderhalf jaar oude pup Filos bezocht hij begin dit jaar het Lauwersmeer. "Filos komt uit het asiel en we wisten niet hoe goed ze kon zwemmen", vertelt Henk Schepers. "Maar ze rende het water in en zwom richting een boei. Ik denk dat ze die aanzag voor een speelbal. Toen kwam ze onder de boei vast te zitten en we zagen haar niet meer. Ik wilde mijn broek al uittrekken om in het water te duiken en haar te bevrijden, maar Guus was me voor. Hij zag de paniek in mijn ogen en zonder commando dook hij het water in. Hij zwom recht op de boei af, trok Filos aan haar riempje los van de boei en samen zwommen ze weer terug. Het was ongelooflijk, net een film."

Henk en Marga Schepers zijn ontzettend trots op hun hond. Bij de titel hoort een verwijzing op het Dog of Fame-bord in de speeltuin en Guus krijgt een eigen ster als label mee voor aan de halsband, maar zijn aandacht -en die van Filos nog meer- gaat het meest uit naar het enorme bot. "Daar zijn ze wel even zoet mee", denkt hun baasje.