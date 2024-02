Wolvenangst: Friese ponyclub durft niet meer op kamp in Zwiggelte

Al 25 jaar gaan jeugdleden van ruitervereniging Poptaruters uit het Friese Dronrijp op kamp naar Zwiggelte. Maar dit jaar gaat er een streep door het uitje. Het bestuur van de ponyclub vreest voor de veiligheid van de deelnemers en hun pony's. Reden: het aantal wolven in de regio groeit.

"We hebben de verantwoordelijkheid over tientallen kinderen", zegt Anneke Bosma tegen Omrop Fryslân . Zij is voorzitter van de vereniging. "Dan moeten we wel de veiligheid kunnen bieden voor de kinderen die we mee hebben. En wij zeggen: dat kunnen we nu niet."

De vereniging wil het risico niet lopen dat ze een wolf tegenkomen. "De kinderen zitten op paarden en paarden zijn vluchtdieren. Je zult er maar eentje tegenkomen en de pony's slaan allemaal op de vlucht."

Connecties in Drenthe

Voor de kinderen die mee zouden op kamp, is het een grote teleurstelling. "Dat is heel verdrietig. Mijn dochter zou voor het eerst mee, zij moest flink huilen", aldus Bosma.

Vorig jaar deed de vereniging een aanpassing zodat het kamp wel door kon gaan. Ze maakten het gebied waar ze naartoe gingen kleiner. "Daar was het nog wel veilig. Daar hebben we toen gereden."

Nu is dat volgens de voorzitter niet meer mogelijk. Ook een andere bestemming is geen optie voor de Poptaruters. "Onze connecties liggen in Drenthe. De faciliteiten zijn daar allemaal en door onze contacten kunnen we de prijzen laag houden. We weten wat we aan elkaar hebben, er is een vertrouwensband. Dat gaat al 25 jaar heel goed."

Andere activiteiten

De vereniging hoopt dit jaar wel iets anders te kunnen organiseren. "We gaan kijken of we in de manege activiteiten kunnen opzetten."