Jonge vluchtelingen voelen zich welkom in Diever: 'Hier ben ik blij'

De reacties op hun komst waren gemengd. Sinds eind april vorig jaar worden alleenstaande minderjarige vluchtelingen opgevangen in voormalig hotel Berkenheuvel in Diever. Nu, negen maanden later, hebben de jonge asielzoekers hun weg gevonden en voelen ze zich welkom.

Een dag uit het leven van Milikyas (15) uit Eritrea en Yousef (15) uit Syrië.

7.45 uur

Het is donker rondom de opvanglocatie aan de Bosweg. De straatnaam zegt het al, het voormalige hotel wordt omringd door bomen, net buiten het dorp aan de rand van het Drents-Friese Wold. In een keet op het parkeerterrein brandt licht. 'Receptie' staat boven de deur. Hier houdt een beveiliger dag en nacht alles in de gaten.

In de kantoorruimte even verderop is ook beweging. Medewerkers van het COA zetten koffie en thee. Met gevulde thermoskannen lopen de begeleiders naar de keuken. Een gezamenlijke ruimte in het oude restaurantgedeelte met tegels op de vloer, een systeemplafond en langs de muren werkbladen, kookplaten en afwasbakken.

Tafels en stoelen worden bij elkaar geschoven. De jongens druppelen binnen. "Goedemorgen! Lekker geslapen?", vraagt een begeleider aan Milikyas. Hij antwoordt bevestigend, pakt een kop koffie en schuift aan. Op een lijst wordt zijn naam afgevinkt.

Elke morgen controleren de begeleiders of iedereen er is. De jongens kunnen zich inschrijven voor huiswerkbegeleiding en trainingstijd in de sportschool. "Ik wil om 16.00 uur naar de gym", zegt Milikyas. Het hoort bij zijn dagelijkse routine sinds hij in Diever zit. Net als naar school gaan. Vier dagen per week krijgt hij les in een speciale klas op scholengemeenschap Stad en Esch.

8.15 uur

Yousef stopt twee bevroren bruine boterhammen in de magnetron. Hij schuift een stoel voor de elektrische haard die de keukenruimte wat gezelliger moet maken, en wacht. 'Pling!' Zijn ontbijt is klaar. Met het brood op een bord loopt hij weg. Door de lange, smalle gang met aan weerskanten deuren, naar zijn kamer, die hij deelt met een vriend.

"Een heel goede jongen. Slim." In de kamer staan twee bedden, een stoel, een kast en een tafel. Aangrenzend is een kleine badkamer. Alle jongens delen samen een kamer. "Mijn kamer is altijd schoon", zegt Yousef. "Vraag maar aan het COA. Elke twee dagen maken we schoon met doekjes en de stofzuiger. Netjes is heel belangrijk. Als de kamer niet schoon is, is mijn lijf ook niet schoon."