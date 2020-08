Feestelijke heropening Huus met de Belle

"Sinds 2001 is het in gebruik als toeristeninformatiepunt. Dus het interieur was aan vernieuwing toe. Van binnen heeft de boel een onderhoudsbeurt gekregen en er is een ander terras gekomen", zegt bestuurslid Henk Baas.

De heropening werd gevierd met een georganiseerde wandeling in de omgeving en de opvoering van de eenakter 'Zij mint de koetsier' in de middag. Gerdina Bultje schreef het stuk speciaal voor de gelegenheid.

Legende basis eenakter

"Bij het Huus van de Toal had ik een schrijfcursus gevolgd over eenakters. Toen is het idee ontstaan om de 'Legende van Juffer van Echten' als basis te nemen voor een eenakter. Dat is maar een klein verhaaltje, dus ik heb er van allerlei dingen bij bedacht en er een stuk van een half uur van gemaakt", zegt Bultje.

"Het speelt zich af in de achttiende eeuw. Het gaat over Otto van Echten en zijn vrouw, die de broek aan heeft en alles beslist. Het moet allemaal zoals zij het wil. Ze hebben een dochter, Kaatje. Die gaat ervan door met de koetsier en komt terug met de koets zonder paarden. De legend vertelt het verhaal van Kaatje die de sjees moet trekken", aldus Bultje.

Bij de heropening werd een eenakter opgevoerd (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Bezoekers werd gevraagd een vrijwillige bijdrage in de melkbus te doneren als tegemoetkoming in de kosten van de verbouwing.

Het bestuur van het Huus met de Belle is nog in overleg met kunstenaar Freek Berends over vervanging van het bronzen beeld, dat voor de schaapskooi stond en twee weken geleden werd gestolen. "Het kostte wel 15.000 euro en de dieven hebben misschien 150 euro voor het omgesmolten brons gekregen. We gaan er niet weer een bronzen beeld neerzetten. Maar we bespreken nog met Freek Berends wat er wel komt", aldus Baas.

Het Huus met de Belle dateert uit 1745. Het was een boerderij met een koeienstal, varkensstal en schaapskooi. In de nok van het huis zat een bel, die wellicht is gebruikt om de knechten te roepen. Sinds 20 jaar is de schaapskooi in gebruik als toeristeninformatiepunt. Een deel van de stal van wat nu de Hummelhoeve heet, huisvest het Nostalgische Kinder- en Poppenwagenmuseum.