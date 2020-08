Theatergezelschap PeerGrouP kan met extra steun een half jaar vooruit

"We zijn blij, maar dit is niet de oplossing van het probleem,'' zo reageert Dirk Bruinsma, artistiek leider van theatergezelschap PeerGroup op de extra steun van 482 miljoen euro die extra zijn uitgetrokken om de cultuursector door de coronacrisis te helpen.

Vrijdag maakte het kabinet bekend dat er extra geld wordt vrijgemaakt om de cultuursector te helpen. Waar het geld precies naartoe gaat is nog niet duidelijk, maar Bruinsma denkt dat ze wel een bedrag krijgen. Met het geld kan het gezelschap in ieder geval een half jaar vooruit, maar het is uitstel van executie. "We moeten nog steeds de organisatie afbouwen. Dit heeft consequenties voor het personeel, de samenwerkingen en de projecten," aldus Bruinsma.

Geen subsidie

De theatermakers uit Donderen hoorden begin augustus dat ze de komende vier jaar geen subsidie krijgen van het Fonds Podiumkunsten. Ze hadden om 400.000 euro per jaar gevraagd. Dit is hetzelfde bedrag wat ze de afgelopen vier jaar kregen.

Nieuw besluit

De PeerGroup maakt locatietheater in Noord-Nederland. Gevolg van het wegvallen van de subsidie is dat plannen en ambities bijgesteld moeten worden. Maar ook dat er gereorganiseerd moet worden. Bruinsma hoopt dat de extra steun een begin is van een structurele oplossing. Bruinsma: "Ik hoop dat dit een voorbode is op nieuwe besluiten. Hopelijk wordt er meer duidelijk op Prinsjesdag."